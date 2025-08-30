Mathias Emilio Pettersen presenterade sig för Djurgården med två mål.

Men DIF tappade ledning till strafförlust mot Malmö som vann med 3-2.

Janne Kuokkanen och Malmö straffade Mathias Emilio Pettersens Djurgården. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Under lördagseftermiddagen hade Malmö och Djurgården rest till Norrahammar utanför Jönköping för att mötas i en träningsmatch inför SHL-säsongen. Djurgården såg länge ut att kunna få resa hem med segern men i stället vände Malmö och vann efter straffläggning.

Det var mållöst efter en jämn första period där det stundtals blossade upp en del känslor. I andra perioden kom i stället målen. Djurgården tog ledningen ungefär halvvägs in i matchen då nyförvärvet Mathias Emilio Pettersen höll sig framme och stötte in en retur för sitt första mål i DIF-tröjan. Malmö svarade sedan upp och kunde kvittera strax efter mittperiodens powerbreak. Lagkaptenen Fredrik Händemark blev målskytt via ett direktskott och såg till att var 1-1 inför den tredje perioden.

I den tredje perioden klev Djurgården ut piggt och kunde sedan också återta ledningen. Ett annat nyförvärv, Joe Snively, var på tårna och snodde pucken från en Malmöspelare under uppbyggnadsfasen. Då gick pucken rakt till Mathias Emilio Pettersen som kom fri mot Malmökeepern Daniel Marmenlind och norrmannen gjorde inga misstag. Han lurade Marmenlind och lade in sitt andra mål i matchen för 2-1 till DIF.

Pettersen står för en fin tunnel när han sätter ledningsmålet för Djurgården 🔥



Streama SHL på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/XFyW3q7zQW — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) August 30, 2025

Janne Kuokkanen avgjorde på straffar för Malmö

Djurgården tryckte sedan också på för ytterligare ett mål och hade även en puck i nät. Gustav Lindström sköt ett skott i samma stund som det är en duell mellan en Malmöspelare och en DIF-spelare bakom målet. De åker då in i målburen som välter och faller framåt samtidigt som Lindströms skott går i mål, och därför godkändes inte målet. I stället kunde Malmö kvittera i slutet. Petter Vesterheim fick öppet mål och en chans att sätta 2-2 efter ett misstag av DIF-målvakten Magnus Hellberg, men Vesterheim träffade stolpen. Bara sekunder senare kunde dock Malmö ändå kvittera då nyförvärvet Filip Björkman överlistade Hellberg med sitt skott och 2-2 var ett faktum med 71 sekunder kvar att spela.

Malmö kvitterar med dryga minuten kvar 🕰️



Streama SHL på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/3U55iZ615y — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) August 30, 2025

Därmed väntade förlängning i Norrahammar. Mathias Emilio Pettersen hade då en bra chans att fullborda ett hattrick men träffade i stället stolpen. Det var den bästa chansen under övertidsspelet och matchen gick då till straffar. Robin Hanzl gjorde mål och gav Malmö ledningen innan Charles Hudon kvitterade. Janne Kuokkanen klev sedan fram och överlistade Hellberg för Malmös andra mål i straffläggningen. Daniel Marmenlind stoppade sedan Jacob Josefsons försök för att säkra straffvinsten för Malmö Redhawks.

Det var Malmös första vinst på försäsongen efter att tidigare ha förlorat mot Växjö och Färjestad. Djurgården å sin sida har nu förlorat mot SHL-lagen Leksand och Malmö men vunnit mot allsvenska Almtuna och Västerås.

Malmö – Djurgården 3–2 SO (0-0,1-1,1-1,0-0,1-0)

Malmö: Fredrik Händemark, Filip Björkman Janne Kuokkanen (avgörande straff).

Djurgården: Mathias Emilio Pettersen 2.