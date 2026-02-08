Luleåstjärnan svarar om framtiden – och klausulen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mathias Bromé har en klausul som innebär att han kan bryta sitt kontrakt och lämna Luleå för spel utomlands.

– Vad som händer i framtiden vet jag inte, säger stjärnan till Norrbottens-Kuriren.

Mathias Bromé ger ett besked om klausulen i sitt kontrakt med Luleå Hockey. Foto: Bildbyrån (Montage)

När Mathias Bromé lämnade Örebro för spel i Luleå 2024 skrev han på ett kontrakt med norrbottningarna som gäller till 2028. Det innebär dock inte att Bromé är helt bunden till Luleå fram till dess.

I avtalet finns det nämligen en klausul som innebär att Bromé skulle kunna bryta kontraktet med Luleå för att i stället flytta utomlands. 31-åringen spelade i schweiziska HC Davos säsongen 2021/22 och under SM-finalen förra året gick det rykten om att stjärnan skulle kunna lämna Luleå för spel i Schweiz igen. Efter SM-guldet valde Bromé däremot att nobba Schweiz för att i stället stanna i Luleå.

Nu kan Schweiz däremot dyka upp på tapeten igen för Mathias Bromé. Nu ger forwarden sina tankar om framtiden med tanke på klausulen i avtalet.

– Jag har en sambo och två barn och vi trivs här. Allt måste klicka för att vi ska flytta någon annanstans, säger Mathias Bromé till Norrbottens-Kuriren.

Mathias Bromé har klausul i kontraktet med Luleå

Enligt Bromé själv ska det dock krävas ett bra erbjudande för att han ska överväga att lämna Luleå för spel utomlands igen. Stjärnan är däremot osäker på hur länge som klausulen gäller och när han eventuellt behöver fatta ett beslut.

– Jag vet inte riktigt. Det är i slutet av säsongen någon gång.

Mathias Bromé var en av Luleås bästa spelare på vägen till SM-guldet förra året med 19 mål och 39 poäng på 52 matcher under grundserien. Han gjorde sedan även sex mål och nio poäng på 17 slutspelsmatcher. Den här säsongen har Bromé missat ett antal matcher på grund av skada. Han har hittills gjort nio mål och 20 poäng på 35 matcher i SHL.

