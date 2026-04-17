Med två år kvar på kontraktet kan Mathias Bromé lämna Luleå Hockey.

En ”out”-klausul gör det möjligt för forwarden att bryta avtalet för att fortsätta i ett annat land.

– Jag måste sätta mig ner med agenten och familjen och diskutera, säger 31-åringen till Piteåtidningen.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Mathias Bromé har avtal med Luleå Hockey, ändå är det inte garanterat att han blir kvar i klubben till den kommande SHL-säsongen. Forwarden har en klausul som tillåter honom att bryta med Luleå för att spela utomlands.

– Jag har ett avtal med Luleå och jag har en ”out” för att bryta som gäller alla ligor utanför Sverige. Men sedan vad som kommer hända kan jag inte svara på just nu. Jag måste sätta mig ner med agenten och familjen och diskutera, säger Bromé till Piteåtidningen.

Trots klausulen är det inte självklart för 31-åringen att lämna Luleå Hockey.

– Det ska kännas rätt. Jag trivs jättebra här i Luleå och fick en nytändning när jag flyttade upp hit. Jag har fått en stor roll och vi vann guldet förra året. Jag kände direkt att jag fick förtroende och har varit viktig de här två säsongerna. ”Bulan” har verkligen trott på mig och gett mig alla förutsättningar för att lyckas, säger han.

Mathias Bromé har två veckors betänketid

Säsongen 2024/2025 anslöt Mathias Bromé till Luleå efter två säsonger i seriekonkurrenten Örebro. Sedan ankomsten har han stortrivts och känner själv att han utvecklats som spelare.

– Jag känner mig som en mer komplett hockeyspelare. Det har gjort mig gott att få komma hit upp och spela och har inget ont att säga alls. Jag har blivit en bättre tvåvägsspelare och har mycket att tacka Luleå för.

31-åringen, som blev stor guldhjälte för Luleå i fjol, måste fatta ett beslut innan den 1 maj ifall han väljer att stanna i klubben eller bryter kontraktet och flyttar utomlands.

Source: Mathias Bromé @ Elite Prospects