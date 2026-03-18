Det har blivit dags för match ett mellan HV71 och Leksand. Så här ställer lagen upp i den första matchen.

Oskar Stål-Lyrenäs var osäker till spel i match ett mellan Leksand och HV71 – men är nu med i laget.

Klockan 19 i Jönköping släpps pucken i match ett av kvalet för att vara kvar i SHL. HV71 har hemmaplansfördel och de två första matcherna kommer att spelas i Jönköping. Båda lagen har haft skadebesvär inför matchen.

Nu står det också klart hur de väljer att ställa upp.

Om vi börjar med bortalaget Leksand saknar de Joonas Lyytinen och Stefan Milosevic på backsidan. 07:an Rocky Langvardt kliver in i tredje backpar med Fred Nilsson och Leksand kommer till spel med endast sex backar.

Framåt saknas fortfarande Jon Knuts, Arvid Eljas och Dennis Altörn.

I HV71 har Lucas Lagerberg, Oskar Stål-Lyrenäs, Linus Lindström, Hampus Eriksson, Karl Annborn, Aleksi Heponiemi, Frederik Dichow och Isac Brännström varit frånvarande den senaste tiden. Av dessa är det bara Stål-Lyrenäs som kommer till spel i den här matchen.

Målvakterna som startar i respektive lag är Filip Larsson för Leksand och Felix Sandström för HV71.

HV71:

Leksand: