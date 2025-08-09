Martin Karlsson letar fortfarande ny klubb inför nästa säsong.

Under sommaren har han emellertid haft anbud som han nobbat.

– Jag har fått några förslag som jag har sagt nej till, säger han till Falu-Kuriren.

Martin Karlsson.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Efter tio raka, och totalt 14, säsonger i Leksand lämnade trotjänaren Martin Karlsson SHL-klubben i våras.

Sedan dess har jakten på en ny klubb pågått och ännu har den inte resulterat i en ny klubbadress. Det har dock inte varit utan att Karlsson haft anbud att ta ställning till.

– Det finns väldigt många olika ligor som man kan titta på. Jag har fått några förslag som jag har sagt nej till. Men det rör lite på sig, vi får se vad som händer, säger han till Falu-Kuriren.

Sociala biten är viktig

Förutom speltid och roll är det viktigt för 34-åringen att flytten även fungerar socialt för sambon och parets två barn.

– Tanken är att de ska kunna åka med också. Jag har ju en på fem år som gör sista året i förskolan och Linnéa är mammaledig, så de kan ju komma med. Och det ska ju passa med sånt, det är såklart något som jag värderar ganska högt, säger han.

Martin Karlsson tränar med Borlänge

Just nu tränar Karlsson med Hockeyettan-laget Borlänge – en dörr som han alltjämt håller öppen inför nästa säsong.

– Borlänge vill att jag ska komma hit och jag har inte sagt nej. Men i första läget så kommer jag att sikta på att spela utomlands eller högre upp i seriesystemet. Sen får vi se lite grann, det är augusti och mycket händer i klubbar. Vi får se vad som dyker upp och så tar vi det därifrån, säger Karlsson.

Förra säsongen noterades Karlsson för fyra poäng (3+1) på 35 matcher i SHL med Leksand. Totalt har 34-åringen spelat 657 tävlingsmatcher för Leksand under sin karriär, där han under två säsonger (2018-2020) var lagkapten i klubben.