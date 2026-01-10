Märkliga bilderna: ”Var nära att döma ut honom”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå jagade kvittering mot Rögle.

Då trillade Brendan Shinnimin och publiken skrek efter filmning.

Efter reprisbilder vevats, var det tydligt att han tappade skäret.

– Var nära att döma ut honom, säger Almen Bibic i TV4.

Efter en mäktig vändning tog Luleå två poäng i Ängelholm.

Brendan Shinnimin. Foto: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN / kod MA / MA0916

Rögle var riktigt nära att ta tre poäng mot Luleå på hemmais, vilket man verkligen hade behövt för att ytterligare slå vakt om tredjeplatsen i SHL.

Men då kastade Luleå in ett skott från Linus Omark, som Rögle-backen Paul La Due själv styrde upp i mål bakom Arvid Holm. Luleås slutforcering lyckades – och man såg ut att säkra en poäng med det.

I förlängningen såg Anton Levtchi till att det blev seger med 2–1 för Luleå på bortaplan.

Det var dock en händelse som skedde blott några minuter tidigare som blev uppmärksammad. I en duell om pucken trillade Brendan Shinnimin och publiken skrek efter en filmningsutvisning.

Anklagas för filmning: ”Nära att döma ut honom”

Det blev inget gehör – för efter reprisbilderna visade det sig tydligt att han tappade skäret.

TV4-kommentatorduo Åke Unger och Almen Bibic uttryckte tacksamhet över de tydliga reprisbilderna.

Sedan tidigare är Brendan Shinnimin ökänd för filmningar.