Märkliga bilderna: ”Var nära att döma ut honom”
Luleå jagade kvittering mot Rögle.
Då trillade Brendan Shinnimin och publiken skrek efter filmning.
Efter reprisbilder vevats, var det tydligt att han tappade skäret.
– Var nära att döma ut honom, säger Almen Bibic i TV4.
Efter en mäktig vändning tog Luleå två poäng i Ängelholm.
Rögle var riktigt nära att ta tre poäng mot Luleå på hemmais, vilket man verkligen hade behövt för att ytterligare slå vakt om tredjeplatsen i SHL.
Men då kastade Luleå in ett skott från Linus Omark, som Rögle-backen Paul La Due själv styrde upp i mål bakom Arvid Holm. Luleås slutforcering lyckades – och man såg ut att säkra en poäng med det.
I förlängningen såg Anton Levtchi till att det blev seger med 2–1 för Luleå på bortaplan.
Det var dock en händelse som skedde blott några minuter tidigare som blev uppmärksammad. I en duell om pucken trillade Brendan Shinnimin och publiken skrek efter en filmningsutvisning.
Anklagas för filmning: ”Nära att döma ut honom”
Det blev inget gehör – för efter reprisbilderna visade det sig tydligt att han tappade skäret.
TV4-kommentatorduo Åke Unger och Almen Bibic uttryckte tacksamhet över de tydliga reprisbilderna.
– Var nära att döma ut honom, säger Almen Bibic i TV4.
Sedan tidigare är Brendan Shinnimin ökänd för filmningar.
