Mark Friedman lämnade isen i förtid i lördags när Rögle mötte Örebro. Under torsdagen återvände han dock till isen, men skadade sig igen och kan nu bli borta en längre tid.

– Det fanns därför inga skäl att hålla honom borta från spel, skriver lagets fysioterapeut Cbristoffer Alvengrip på klubbens sociala medier.

Mark Friedman. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Det var under förra lördagen, när Rögle drabbade samman med Örebro, som den amerikanske backen Mark Friedman tvingades lämna i förtid. Det ska dock inte ha rört sig om någon större skada, utan snarare en försiktighetsåtgärd. Under torsdagen återvände 29-åringen till isen när Rögle tog emot gästande Timrå – en match som hemmalaget skulle vinna med 2-1. Mark Friedman drog dock på sig ytterligare en skada och är nu uträknad inför lördagens match mot Linköping.

– Mark utgick från matchen i Örebro i lördags av försiktighetsskäl. Efter noga undersökningar har han därefter inte haft några besvär och har tränat för fullt sedan dess. Det fanns därför inga skäl att hålla honom borta från spel i gårdagens match, skriver fysioterapeut Christoffer Alvengrip.

Friedmans skada utvärderas vecka till vecka, och det är oklart när backen kommer att återvända till isen. 29-åringen har noterats för elva poäng (2+9) på 25 matcher för Rögle den här säsongen.

Source: Mark Friedman @ Elite Prospects