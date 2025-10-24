Marek Langhamer utgick efter en smäll från Rögles Dennis Everberg i gårdagens derby.

Nu meddelar Malmö att målvakten är skadad och åtminstone missar lördagens match.

Tomas Kollar bekräftar att Marek Langhamer saknas efter smällen från Dennis Everberg. Foto: Bildbyrån (Montage)

I gårdagens Skånederby mellan Rögle och Malmö fick Redhawks-målvakten Marek Langhamer bryta matchen. Han utgick efter att ha fått en smäll av Rögle-forwarden Dennis Everberg som åkte in i Langhamer. Tjecken såg ut att få en smäll mot huvudet i samband med tacklingen.

Efteråt var Malmö rejält irriterade på Everbergs tackling. Domarna granskade situationen för att se om det skulle vara ett större straff, men nöjde sig sedan med två minuter för målvaktsinterference. Dennis Everberg menade däremot inte att det var meningen att tackla Langhamer. Enligt Everberg var det en knuff från Malmö-backen Robin Salo som gjorde att han åkte in i målvakten.

– Jag förstår att det är utvisning. Jag hade inte gillat om någon åkte på vår målvakt så. Jag tappar ju skäret och det är därför, jag har aldrig haft någon intention att tackla en målvakt. Jag går hårt på bortre stolpen men tappar skäret i sista sekunden. Om jag inte får en knuff i ryggen är jag säker på att jag inte kör på honom, sade Dennis Everberg till TV4 om smällen.

Marek Langhamer skadad – missar lördagens match

Marek Langhamer fortsatte spela efter smällen och Rögle gjorde även ett mål strax efteråt. Men när den tredje perioden började hade Langhamer utgått och det var i stället Daniel Marmenlind som stod mellan stolparna. Rögle vann sedan matchen med 5-3.

Nu berättar Malmös huvudtränare Tomas Kollar att Langhamer är skadad och inte kommer till spel i lördagens hemmamatch mot Växjö Lakers.

– Marek är inte disponibel, säger Kollar till Sydsvenskan.

Daniel Marmenlind kommer i stället att vakta kassen mot Växjö. Enligt Tomas Kollar är det också osäkert ifall Malmö kommer att kalla tillbaka utlånade målvakten Oskar Blomgren från Nybro.

På frånvarolistan har Malmö Redhawks nu Marek Langhamer, William von Barnekow, Patrik Norén samt Janne Kuokkanen. Till mötet med Växjö i morgon kommer däremot Seth Barton att göra comeback efter att ha klivit av med en skada mot Djurgården fjärde oktober. Efter fem matchers frånvaro är kanadensaren nu spelklar igen.

– Seth Barton kan gå in och spela direkt. Han bidrar med storlek och rörlighet. Vi har saknat honom lite grann, säger Tomas Kollar.

Malmö Redhawks har sex raka förluster i SHL vilket gör att de ligger näst sist med 14 poäng på 13 matcher.

Source: Marek Langhamer @ Elite Prospects