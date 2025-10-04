Mardrömsformen: Sjätte förlusten på sju matcher

Luleås mardrömsform fortsätter.

Som grädde på moset var det David Lilja som sänkte Luleå.

– Det var riktigt skönt, det var lite extra kul att göra mitt första mål mot dem, säger han till TV4.

Luleås form fortsätter att vara undermålig. Foto: Bildbyrån

Luleå Hockey ser inte ut som ett regerande mästarlag just nu. Under Thomas ”Bulan” Berglunds ledning har man fått en tung start på säsongen.

På lördagen inkasserade man sin sjätte förlust för säsongen. Efter att ha startat med två raka segrar i början, ha laget nu förlorat sex av de sju senaste matcherna.

Mot Timrå i Medelpad sköt man bara 13 skott och gjorde ett mål. Därför räckte det för Timrå att göra två mål för att vinna på lördagen.

”Det var riktigt skönt”

David Lilja, som lämnade Luleå efter guldet i våras, låg bakom avgörandet.

Efter ett avslutande tryck från bortalaget från Norrbotten, lyckades Jacob Johansson och hans kollegor stå emot och säkra Timrås första seger på fyra matcher. Därmed kunde Luleå inte bryta sin egna negativa trend.

Nu ligger Luleå på nio poäng efter nio omgångar och är därmed på en elfteplats i tabellen. Bara två poäng ned till Örebro på kvalplats, och tre till jumbon HV71. Samtidigt har man hela tolv poäng upp till serieledande Frölunda.