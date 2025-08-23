Tidigare MoDo-centern sänkte Malmö

Ett bekant namn sänkte Malmö under lördagens möte med Graz99ers.

Tidigare MoDo-centern, Marcus Vela, satte den avgörande straffen i 2–1-finalen av försäsongsturneringen.

Joona Ikonen och Marcus Velas avgörande straff mot Malmö. Foto: Bildbyrån och Instagram (Graz99ers)

Malmö Redhawks resa till Österrike slutar inte med en turneringsseger.



Efter 4–1 mot Kölner Haie under fredagen föll man ett dygn senare mot hemmaspelande Graz99ers. Slutresultatet skrevs till 2–1, men inte förrän straffar hade skilt lagen åt. Den stora hjälten? Tidigare Västervik- och MoDo-spelaren Marcus Vela som satte sitt strafförsök på Daniel Marmenlind.



Första perioden mellan lagen hade slutat mållös trots att pucken dansat på mållinjen hos Graz, och i andra öppnade Nick Bailen målskyttet i powerplay. 1–0 till Graz stod sig sedan till 57:e matchminuten då Malmös långa forcering gav utdelning efter fins spel mellan Pajuniemi, Niemelä, Hanzl och Joona Ikonen. Den sistnämnde var även sist på pucken.

Kollar: ”Det finns många plus”

Straffar skulle sedan krävas för att skilja lagen. Väl där räddade Graz Nicolas Wieser fyra försök från Malmö. Skotten slutade 34-27 till Graz fördel.



– Båda målvakterna har gjort det bra – Marek Langhamer och Daniel Marmenlind – men det kanske inte är någon överraskning. Seth Barton ser fortsatt pigg ut. Topi Niemelä blir bättre och bättre. Det finns många plus, säger Malmö-tränaren Tomas Kollar till Sydsvenskan om resan till Österrike.



Graz 99ers – Malmö Redhawks: 2-1 (0–0, 3–0, 1–1)

Graz: Nick Bailen, Marcus Vela GWS.

Malmö: Joona Ikonen.