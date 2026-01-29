”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården tar en stark seger borta mot Rögle.

Men som smolk i glädjebägaren utgick lagkaptenen Marcus Krüger.

– Det är ju en sliten kropp det där, säger TV4-experten Petter Rönnqvist.

Marcus Krüger tvingades av för Djurgården efter en olycklig kollision med Fredrik Olofsson. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Efter fyra raka förluster studsar Djurgården tillbaka och tar en överraskande seger nere i Ängelholm. Trots att laget saknade spelare som Charles Hudon, Oliver Kylington, Jacob Josefson och Oula Palve gick DIF ut och vann mot Rögle. Ett Rögle som vann med hela 5-0 mot toppkonkurrenten Skellefteå men nu stod för en slät insats och inte alls kom upp i förväntad nivå.

Djurgården drog ifrån i andra perioden där alla lagets mål kom. Victor Eklund gav bortalaget ledningen innan Rögle kvitterade men sedan kunde DIF rycka. Ludvig Rensfeldt stack upp och pricksköt in 1-2 med ett vasst skott i krysset. Veteranen, som fyller 32 år i dag, firar därmed födelsedagen med ett mål. Sedan satt Joey LaLeggia även 1-3, hans fjärde (!) mål mot Rögle den här säsongen.

Rögle gjorde det spännande i tredje perioden genom en reducering. Dennis Everberg fick också ett jätteläge att kvittera i slutsekunderna men utan att få tag på pucken. I stället kunde Magnus Hellberg och Djurgården hålla undan för att vinna med 3-2 och ta tre väldigt viktiga poäng.

Marcus Krüger skadad efter kollision med Fredrik Olofsson

Samtidigt var det dock oroväckande bilder för Djurgården i vinsten. I mitten av tredje perioden utgick nämligen lagkaptenen Marcus Krüger med en befarad skada efter en olycklig kollision med Rögles Fredrik Olofsson.

–Aj, aj, aj! Krüger har lämnat matchen, han har gått ut i omklädningsrummet. Det var en märklig situation, säger TV4:s kommentator Åke Unger i sändningen.

Det vore såklart ett tufft besked för Djurgården ifall de också tvingas addera Marcus Krüger till en redan lång skadelista.

– Det är ju en sliten kropp det där. Det såg inte så bra ut för Krüger efter den där smällen. Djurgården har många skador, det är tungt för dem. Deras räddning är väl att de har flera juniorer att slänga in, säger TV4-experten Petter Rönnqvist efter matchen.

Rögle – Djurgården 2–3 (0-0,1-3,1-0)

Rögle: Gregor Biber, Felix Nilsson.

Djurgården: Victor Eklund, Ludvig Rensfeldt Joey LaLeggia.

