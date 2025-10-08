Helgens seger mot Luleå kan ha blivit dyrköpt för Timrå. SHL-klubben meddelar nu att Marcus Hardegård brutit foten och blir borta från spel.

Marcus Hardegård. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Trots att han lämnat mötet med Rögle i förtid, samt saknats mot Brynäs kort därefter, spelade Marcus Hardegård mest i hela Timrå (22 minuter) under lördagens 2–1-vinst mot Luleå. Ett beslut som nu kanske straffar sig för SHL-klubben.



Under onsdagen meddelar Timrå att Hardegård har brutit foten och kommer att bli borta i runt fyra veckor.



– Efter vidare undersökning har magnetröntgen visat en stabil fraktur i foten på Marcus Hardegård. Läkningstiden beräknas till omkring fyra veckor, kommenterar Christian Rydin, lagläkare, på lagets hemsida.



Det tidigare beskedet från Rydin var att stjärnbacken var ”dag för dag” och att man inte räknade med någon längre frånvaro. Det skrev han dock i ett sms till Sundsvalls Tidning efter förra veckans match mot Brynäs.

En nyckelspelare för Timrå

Den nu 28-årige Marcus Hardegård anslöt till Timrå inför säsongen och har tagit en stor roll med upp mot 23, 24 och 25 minuters istid i flera matcher. Fyra poäng har dessutom trillat in på kontot efter åtta matcher, vilket är ett betydligt steg upp från de tolv han producerade i Luleå i fjol.



Detta är Älvsby-killens andra sejour i Timrå då han slog sig fram i klubbens verksamhet som junior.

Source: Marcus Hardegård @ Elite Prospects





