Leksand tar in på lagen över kvalstrecket. Efter 1–0-vinsten med 30 av 30 möjliga räddningar ger Marcus Gidlöf sin syn på Dala-lagets situation inför slutspurten i SHL.

– Något har vi, och det är att vi krigar för det här – vi vill det så jäkla mycket, säger han i TV4.

Marcus Gidlöf säkrade viktiga poäng för Leksand, mot Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

20-årige Marcus Gidlöf fortsätter att visa vägen för Leksand efter sin frånvaro. I torsdagens möte med Rögle var det med 30 av 30 möjliga räddningar som han säkrade 1–0 och tre poäng.

I TV4 uttalade han sig sedan ärligt om SHL-jumbons situation inför slutspurten.

– Det har varit så jäkla tråkigt och jobbigt att stå på sidan. Att nu få chansen att spela mycket, och få mycket förtroende, har bara varit jätteroligt, säger han och fortsätter:

– Jag tycker vi blandar och ger lite, men vi har en jäkla krigarinställning, att vi vill där. Det är fan inte över förrän den sista matchen är spelad.

Gidlöf: ”Vi vill det så jäkla mycket”

Den unge målvakten utvecklar sedan ytterligare kring den där inställningen.

– Kollar man på våra matcher, så ser det inte jättebra ut hela tiden. Men något har vi, och det är att vi krigar för det här. Ibland får det se lite sämre ut. Vi gör lite misstag idag också, men vi vill det så jäkla mycket. Jag vet att alla vill det. Det kan nästan bli att man greppar klubban lite för hårt ibland. Men vi har ett jävla hjärta för det här, säger han i TV4.

Med torsdagens poäng har man nu 38 i serien. Fyra färre än HV71 på den andra kvalplatsen, och sju färre än Örebro på säker mark.

– Otroligt skönt. Våra senaste två, tre matcher var inte där vi ville ha dem så skönt att få med tre poäng. Vi vet att vi behöver de här poängen, säger Gidlöf.

– Egentligen tycker jag att det är lugnt fram till slutet. Det är då de gör sin riktiga push. Då blir det slit, men jag tycker delvis vi gör det jäkligt bra, fortsätter han om segern mot Rögle.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects