”Vi är positiva – tror stenhårt på det”

Medan Leksand föll till botten satt Marcus Gidlöf vid sidan.

Nu är målvaktstalangen tillbaka, höll nollan direkt i återkomsten – och vill nu leda laget ur bottenträsket.

– Vi måste fortsätta kriga. Tro på det vi gör, säger han till Hockeysverige.se.

Marcus Gidlöf.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

14 matcher. Så lång var målvaktstalangen Marcus Gidlöfs skadefrånvaro. Det samtidigt som hans Leksand rasade genom tabellen ner till sistaplatsen. Nu är han tillbaka i laget, har storspelat och Leksand har spelat ihop fyra nya poäng på två matcher. När Hockeysverige.se träffade honom efter övertidsförlusten mot Färjestad (1–2) var han trots allt besviken.

– Vi behöver alla trepoängare vi kan få. Jag tycker ändå att vi krigar på hela matchen. Även om vi inte spelmässigt är helt hundra hela tiden gjorde vi ett jäkla jobb för att få tre poäng, så det var otroligt surt att de fick in en puck i slutet.

– I slutet plockade Färjestad målvakten och det blev som ett litet powerplay. Vi kanske blev lite för passiva, men jag vet inte…

Trots förlusten mot Färjestad var han ändå nöjd med sin prestation.

– Helt okej. Klart jag vill ha alla puckar och vinna matchen, men jag tycker att jag gav laget en chans att vinna. Sedan kanske det inte är helt perfekta räddningar hela tiden och det går att förbättra.

Marcus Gidlöf.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Tuff tid på sidan om: ”Otroligt jobbigt”

Hur har det varit att sitta vid sidan av då killarna i laget har haft det tufft med att få in poäng på kontot?

– Otroligt jobbigt. Jag vill alltid vara med, spela och ge laget en chans att vinna. När jag varit på sidan och det blivit lite förluster har det, som sagt var, varit otroligt jobbigt. Riktigt tufft.

Gidlöf har ändå varit med kring laget under hela skadeperioden.

– Jag har försökt vara nära laget hela tiden. Alla möten, matchdagar, träningsdagar… Vara nere och surra med grabbarna. Jag hängde även med på någon bortamatch för att fortfarande känna att jag var en del av gruppen.

Hur har du upplevt att stämningen i gruppen har varit då förlusterna radat upp sig?

– Någonstans har vi ändå jäkligt kul tillsammans. Vi är positiva och tror stenhårt på det här. Det är en jäkla glöd och glad stämning efter matcher och dagen efter.

– Jag tycker att vi kommer upp med huvudet högt dagen efter och har riktigt kul ihop.

Höll nollan i comebacken

Marcus Gidlöf gjorde sin comeback mot Djurgården i Avicii Arena. Ett Djurgården han var med och spelade upp i SHL förra säsongen. Vinst med 5–0.

– Klart att det var lite speciellt. Jag kan inte säga att det var som vilken match som helst, men det var ändå en match som skulle spelas. Det var jättekul att komma dit och spela. Bra tryck och inramning från båda klackarna. En extremt rolig match.

Hann du uppfatta stämningen från just Leksandsklacken?

– Ja, absolut. De är så på alla bortamatcher, helt otroliga. Det tackar jag ödmjukast för, att de tog sig dit och gav oss det trycket.

Hur var det att träffa dina kompisar från Djurgårdstiden?

– Jag har såklart koll på vissa där, så det var jätteroligt.

Och att sedan få vinna matchen?

– Det var pricken över i:et, säger Marcus Gidlöf samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

Nollan i comebacken – antar att du inte var direkt missnöjd med din insats?

– För att ha varit borta nio veckor var det väl helt okej. Jag visste såklart inte innan hur det skulle gå för mig, så det var jättekul att få en nolla. Grabbarna gjorde det lätt för mig.

Marcus Gidlöf fick fira sin comeback med en nolla och en seger.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Tror på laget

Leksand har tio poäng upp till säker mark och det krävs en hel del om man ska undvika kval.

Marcus Gidlöf ser enbart positivt på fortsättningen av serien.

– Vi måste fortsätta kriga. Tro på det vi gör. Det är svårt utifrån att se processen. Där ser man mest bara vinster och förluster.

– Jag vet att man säger samma saker hela tiden, att man måste tro på det, men det måste man göra. Vi kan inte hålla på att ändra en massa saker nu och jag vet att vi spelar tillräckligt bra försvarsspel för att kunna vinna. Sedan behöver vi ha lite mer skärpa i anfallszonen och göra fler mål.

– Vi får tro på det här, gå ihop som grupp och göra det tillsammans, avslutar Marcus Gidlöf.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects