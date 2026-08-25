Förvandlingen: Har gått ner sju kilo

För första gången sedan 2001 ska Björklöven spela i landets högstaliga. Efter avancemanget från Hockeyallsvenskan i våras har sportchefen Per Kenttä jobbat hårt för att förstärka truppen, samtidigt som spelarna i den befintliga truppen jobbat hårt för att förbereda sig inför spel i SHL.
En spelare som har slitit hund utanför isen är hemmasonen Marcus Björk. Den 27-årige backen, som har NHL-matcher med Columbus Blue Jackets på meritlistan och som vände hem till Björklöven under fjolårssäsongen, har under sommaren legat i hårdträning inför SHL-återkomsten.
– Jag har gått ner sju kilo under sommaren, det gäller att träna på nu. Vi ska upp en nivå i seriesystemet och möta ännu bättre hockeyspelare. Jag är redo, säger han till Västerbottens-Kuriren.
Inga hemligheter: "Man måste steppa upp"
Enligt Björk finns det inga hemligheter till den fysiska förvandlingen.
– Det är Stefan Öhmans fys och sen har grabbarna pushat på mig bra under sommaren. Man måste steppa upp alla delar kroppsmässigt. Det går snabbare där ute i SHL och jag känner mig snabbare och kvickare, och spelet med puck vet jag finns där, säger Björk.
Björk är en av 18 spelare i Björklöven som har SHL-matcher på meritlistan inför nykomlingens återkomst i ligan. 27-åringen har under sin karriär samlat på sig 204 matcher i ligan med Örebro, Malmö och Brynäs.
– Jag vill vara en ledande back där bak som är pålitlig vid båda ändarna av isen och även när det kommer till PK (penalty kill/boxplay) och powerplay. Jag har mycket rutin och har spelat i många olika ligor. Jag känner mig riktigt bra tränad i år och har fått fart på grejerna, säger Björk.