Förvandlingen: Har gått ner sju kilo

Marcus Björk har laget i hårdträning inför SHL-återkomsten.

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För första gången sedan 2001 ska Björklöven spela i landets högstaliga. Efter avancemanget från Hockeyallsvenskan i våras har sportchefen Per Kenttä jobbat hårt för att förstärka truppen, samtidigt som spelarna i den befintliga truppen jobbat hårt för att förbereda sig inför spel i SHL .

En spelare som har slitit hund utanför isen är hemmasonen Marcus Björk . Den 27-årige backen, som har NHL -matcher med Columbus Blue Jackets på meritlistan och som vände hem till Björklöven under fjolårssäsongen, har under sommaren legat i hårdträning inför SHL-återkomsten.

– Jag har gått ner sju kilo under sommaren, det gäller att träna på nu. Vi ska upp en nivå i seriesystemet och möta ännu bättre hockeyspelare. Jag är redo, säger han till Västerbottens-Kuriren .

Inga hemligheter: "Man måste steppa upp"

Enligt Björk finns det inga hemligheter till den fysiska förvandlingen.

– Det är Stefan Öhmans fys och sen har grabbarna pushat på mig bra under sommaren. Man måste steppa upp alla delar kroppsmässigt. Det går snabbare där ute i SHL och jag känner mig snabbare och kvickare, och spelet med puck vet jag finns där, säger Björk.

Björk är en av 18 spelare i Björklöven som har SHL-matcher på meritlistan inför nykomlingens återkomst i ligan. 27-åringen har under sin karriär samlat på sig 204 matcher i ligan med Örebro, Malmö och Brynäs.

– Jag vill vara en ledande back där bak som är pålitlig vid båda ändarna av isen och även när det kommer till PK (penalty kill/boxplay) och powerplay. Jag har mycket rutin och har spelat i många olika ligor. Jag känner mig riktigt bra tränad i år och har fått fart på grejerna, säger Björk.