Måns Forsfjäll har opererat axeln och spelade endast 16 matcher förra säsongen. Men nu har backen blivit av med sin mitella – samtidigt som rehaben går framåt.

– Det funkar ganska bra att träna ändå, men nu är det jäkligt skönt att slippa, säger backen till Norran.

Måns Forsfjäll är på väg tillbaka efter att ha opererat axeln.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

En axelskada har gäckat Måns Forsfjäll under en längre tid. Det tog in till februari innan debuten kom under den gångna säsongen. Det blev åtta matcher i grundserien och åtta matcher i slutspelet innan säsongen var slut. Efter uttåget mot Brynäs blev det också en operation.

22-åringen la sig under kniven och har sedan dess gått i en mitella.

Ett redskap han nu har fått ta av sig. Det gör att han kan börja träna mer och mer ”på riktigt”. Samtidigt som det inte är helt långt bort innan det är dags att gå på is. Målet är just nu september.

– Jag är inte tillbaka till seriestart, men jag siktar på att vara med på is i september och börja komma igång. Det blir att slita genom augusti och sedan börja åka lite, säger han till Norran.

Måns Forsfjäll har spelat i Skellefteå hela sin karriär. Innan den skadedrabbade fjolårrsäsongen hade han gjort tre raka säsonger som mer eller mindre ordinarie i A-laget. Nu väntar förhoppningsvis fler än 16 matcher under den kommande säsongen.