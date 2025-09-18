Efter mardrömsstarten: Målvaktsbyte i Brynäs

Både HV71 och Brynäs byter målvakt till torsdagens SHL-möte.

För Gävle-laget byts Collin Delia mot Damian Clara efter 14 (!) insläppta på två matcher.

”Det är tidigt på säsongen. Men det är klart vi vill släppa in färre mål.”



Orden kom från Jakob Silfverberg efter att Brynäs förlorat andra matchen i rad i inledningen av säsongen, och dessutom gjort det genom att återigen släppa in sju mål bakåt. Totalen på 14 (!) insläppta på två omgångar gör därmed att man nu byter målvakt till torsdagens möte med HV71.



När matchen drar igång i Jönköping 19.00 kommer Damian Clara att stå mellan Brynäs stolpar. Collin Delia, som startat de två tidigare, och släppt 13 av dessa 14 mål, tar nu plats på bänken.



I övrigt saknas Michal Kempny för Brynäs, medan Bobby Trivigno gör comeback i kedja med Kopacka och Ölund.

Borgman saknas för HV71

För hemmalagets del då?



Jo, även i HV71 väljer man att göra ett målvaktsbyte till tredje omgången. Nyförvärvet från MoDo, Lassi Lehtinen, som släppt in åtta puckar över Jönköpingslagets första två matcher, gör plats åt fjolårets kvalhjälte, Frederik Dichow.



I HV71 saknas även Andreas Borgman som utgick i tredje perioden senast. Karl Annborn gör säsongsdebut.



Se Brynäs lag HÄR.



Se HV71:s lag HÄR.