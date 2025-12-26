”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Han är en topprankad spelare inför vårens NHL-draft. Nu har Malte Gustafsson gjort sitt första poäng i SHL för HV71.

— Det är en jäkla talang och ett namn för oss framöver, säger Anton Blomqvist efter deras 7-4-seger mot Örebro.

Malte Gustafsson har introducerat sig i SHL och HV71.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

HV71 återstartade SHL som näst jumbo borta mot Örebro. Då fick deras stortalang Malte Gustafsson chansen i första backpar med Axel Rindell. 17-åringen har under säsongen gjort sporadiska minuter i SHL men fick mot Örebro ett stort förtroende.

Något han också tackade för.

HV71 gick i den första perioden ifrån till 2-0 efter mål av Linus Lindström och Jonathan Ang. I den andra perioden klev sedan backtalangen in i poängprotokollet för första gången i juniorsammanhang. Med en skicklig skottpass från 17-åringen lyckades Justin Kloos styra in 3-0.

— Jag får upp pucken från hörnet och hinner kasta en snabb blick. Jag ser att det är lite folk framför mål och skjuter så snabbt jag kan och hoppas på det bästa, sa han själv till TV4 om första assisten.

Malte Gustafsson mäter 194 centimeter och har etablerat sig som en toppback i världen i 08-kullen. Han tippas gå i första rundan av NHL-draften och det är inte helt omöjligt att han slår sig in på en topp 15-placering. Till våren väntas han vara en nyckelspelare för Småkronorna i U18-VM.

Malte Gustafsson fick spela över 20 minuter

Mot Örebro blev det till slut upp mot 22 minuters speltid.

— Jätteimponerad. Han spelar med en självklarhet och vågar spela med pucken, vågar vara fysisk. Våra juniortränare har gjort ett grymt jobb men framför allt han själv. Det är en jäkla talang och ett namn för oss framöver, säger Anton Blomqvist om 17-åringens match.

Storebror Viggo Gustafsson spelar just nu junior-VM för Sverige. En turnering som vi nog även kan komma att få se Malte i kommande år. I Örebro den här matchen spelade också Axel Elofsson, även han född 2008. De båda backarna tillhör toppen av den kullen.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects