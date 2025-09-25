Brynäs föll – efter blodiga bilderna

Malmö-seger med 5–2 mot Brynäs

Axel Sundberg matchvinnare för Malmö

Tredje raka segern för Malmö

Bortalaget Brynäs ledde matchen mot Malmö efter första perioden. I andra perioden fick Malmö rejäl utdelning och vände matchen med fyra raka mål, och Brynäs orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–2 (0–2, 4–0, 1–0) i matchen i SHL.

Malmö–Brynäs – mål för mål

Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Malmö gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 4–2. 6.15 in i tredje perioden slog Janne Kuokkanen till framspelad av Lauri Pajuniemi och Seth Barton och ökade ledningen.

Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi gjorde ett mål och två assist var för Malmö.

För tabellens utseende betyder det här att Malmö ligger på åttonde plats medan Brynäs har elfteplatsen.

Nästa motstånd för Malmö är Linköping. Brynäs tar sig an Rögle borta. Båda matcherna spelas lördag 27 september 18.00.

Malmö–Brynäs 5–2 (0–2, 4–0, 1–0)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (2.25) Michal Kempny (Nicklas Bäckström), 0–2 (11.55) Johannes Kinnvall (Jakob Silfverberg, Lucas Pettersson).

Andra perioden: 1–2 (24.14) Topi Niemelä (Robin Hanzl, Axel Sundberg), 2–2 (30.56) Lauri Pajuniemi (Martin Schreiber, Janne Kuokkanen), 3–2 (33.25) Axel Sundberg (Topi Niemelä, Lauri Pajuniemi), 4–2 (37.11) Petter Vesterheim (Janne Kuokkanen).

Tredje perioden: 5–2 (46.15) Janne Kuokkanen (Lauri Pajuniemi, Seth Barton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Linköping HC, borta, 27 september

Brynäs: Rögle BK, borta, 27 september