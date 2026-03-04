”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det blir inga fler matcher för Thomas Berg-Paulsen under 2025/26. Detta bekräftar Malmö i sin skaderapport inför slutspelet.

Thomas Berg-Paulsen missar resten av säsongen. Foto: Bildbyrån/Pär Bäckström.

”Thomas har drabbats av en underkroppsskada som kommer hålla honom borta från spel under en längre tid”

På ovanstående sätt lät det när Malmö, i förra veckan, gav en uppdatering kring Thomas Berg-Paulsen. Forwarden som inte kommit till spel sedan 7 februari, och som så sent som i maj tvingades avbryta Hockey-VM då en skada krävde operation.

Nu slår SHL-klubben fast att det inte blir några fler matcher under 2025/26 för 26-åringen från Stavanger.

– Thomas har ådragit sig en underkroppsskada som kommer att hålla honom borta från spel resten av säsongen. Detta står klart efter att samtliga medicinska undersökningar nu har genomförts. En rehabiliteringsplan är fastställd och inledd och arbetet med Thomas återhämtning har påbörjats. Vi följer utvecklingen noggrant och återkommer med uppdateringar när det finns betydande framsteg att rapportera, skriver man på sin hemsida under onsdagen.

Efter endast 27 matcher under förra årets grundserie har Berg-Paulsen nu hunnit upp i 40. Över dessa har det blivit tolv poäng.

För Malmö innebär detta att man får spela grundseriens fem sista matcher utan den norske forwarden. Därefter antingen kvartsfinal eller åttondelsfinal, beroende på resultaten under slutspurten. Just nu har man två poäng upp till Brynäs på den där sista kvartsfinal-platsen.

Source: Thomas Berg-Paulsen @ Elite Prospects