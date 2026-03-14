I torsdags nådde Magnus Nygren 400 matcher i SHL. Ändå menar 35-åringen att han inte känner sig klar – oavsett Färjestads val vid kontraktsslutet.

– Ja, i så fall är inte valet mitt, säger han till Värmlands Folkblad om en förlängning med klubben.

Magnus Nygren får blombukett av Färjestad efter 400 SHL-matcher.

En grundseriematch återstår av 2025/26, sedan kan Magnus Nygrens tid i Färjestad vara över snabbt vid ett uttåg.

Efter att den 35-årige backen, i tordsdags, nått den mäktiga milstolpen 400 matcher i SHL (ej slutspel inräknat), svarar han nu kring framtiden. En framtid som fortsatt är oviss i och med att avtalet går ut efter säsongen, utan en ny överenskommelse med klubben på plats.

För Värmlands Folkblad berättar Nygren att han hoppas få stanna, men att han annars fortsätter på annat håll.

– Ja, i så fall är inte valet mitt. Som kroppen känns nu, och som jag tycker jag presterar där ute och gör mitt jobb i rollen jag har, så ska det behöva hända något med kroppen – alltså en skada eller liknande – för att jag ska ändra mitt beslut, säger han till tidningen.

Har fått en mindre roll: ”Ingen är garanterad”

Något slut på karriären ser därmed inte ut att vara aktuellt för veteranen.

– Ingen är garanterad någon roll. Jag kommer aldrig släppa principen att jag tycker bästa laget ska spela – och att det är tränaren som tar ut laget. De nya PP-formationerna har fungerat jättebra, vi har gjort massa mål som hjälpt oss att vinna. Och det är för att vinna jag är här, säger Nygren till VF om den mindre rollen han fått sedan Cam Abbott kommit in under säsongen.

I SHL har Nygren endast spelat för Färjestad. Under de tidiga åren var han dock iväg på lån till både Mora och Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Detta är hans tredje säsong i FBK sedan återkomsten från Schweiz.

