”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Magnus Hellberg fick flera smällar under matchen mot HV71 men kunde fortsätta spela.

Efter en kollision med Nikola Pasic blev DIF-målvakten sedan kallad för ”filmare” av HV-publiken.

– Jag vet att jag absolut inte är en filmare, säger Hellberg efteråt.

Magnus Hellberg låg i smärtor efter smällen med Nikola Pasic. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Många med Djurgården-sympatier höll för andan när Magnus Hellberg låg ner på isen efter en kollision med Nikola Pasic i den tredje perioden. Pasic kom i ett friläge och åkte sedan in i Hellberg med hög fart efter att inte ha lyckats få in pucken. Hellberg blev liggandes en stund innan han kom upp på benen och sedan kunde fullfölja matchen.

HV-forwarden utvisades två minuter för målvaktsinterference men först hade domarna en femma på armen innan de beslutade sig för att sänka straffet efter en videogranskning. Magnus Hellberg ger nu sin syn på situationen.

– Han kom ju med bra fart, sedan är det ju kamp där ute och det går fort. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vart han var någonstans, men är man innanför målgården vill man ju känna sig skyddad som målvakt, så att man kan fokusera på att försöka stoppa pucken. Ibland puttar en egen spelare in folk i målgården, då är det ju som det är, men är det att de åker in och försöker ta en väg som inte finns, då är det ju klart att man står i vägen. Då får man ju äta den smällen. Det är klart att man blir lite frustrerad här efteråt, men det beror mest på förlusten och hur vi spelade som lag, säger Hellberg.

Magnus Hellberg om smällen: ”Svartnar för mig”

Fanns det några tveksamheter kring att fortsätta spela eller inte där?

– Nej, jag tror att jag känner ganska bra om jag kan spela vidare eller inte. När jag väl började röra på huvudet och kände mer att det var en smäll på muskeln. Då kände jag att det var lugnt, säger Magnus Hellberg och fortsätter:

– Det svartnar ju lite för mig där, men jag är ju glad att den inte tar i huvudet. Det är mer mot axeln och nacken. Jag kollar till höger för att han drar tillbaka pucken och sedan kommer ju hans kraft mot andra hållet. Hela axeln och nacken dras ju ut snabbt där och det blir ju en bra smäll. Det brände till lite och var obehagligt första minuten innan jag vågade röra på nacken och känna att det ändå verkar vara okej. Han kom med hög fart där också, som målvakt fokuserar man på att försöka stoppa pucken, speciellt efter att man har släppt några mål innan. Det är klart att det inte är kul att få en smäll.

Magnus Hellberg hade tidigare också fått en skridsko i huvudet när William Ignberg Nilsson bröt in på mål i andra perioden.

– De körde på hårt idag, in i målgården. Första var skridskon där, den var riktigt obehaglig. När det kommer upp en skridsko sådär, speciellt när jag vrider huvudet lite, så öppnar jag ju upp min hals. Det går så fort också så man känner inte riktigt var man får den. Jag är väldigt glad att den inte träffade under hjälmen.

Magnus Hellberg var omtöcknad efter smällarna som han fick. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Kritiken mot Nikola Pasic: ”Måste undvika det bättre”

I TV4-studion efter matchen var experten Joel Lundqvist kritisk mot Nikola Pasic och menade att han hade kunnat göra mer för att undvika smällen med Hellberg.

– Spelaren har ett ansvar att inte kliva in i de här situationerna. Det är en hårsmån från att han (Hellberg) har hjärnskakning och är borta några veckor. Det är helt rätt att kolla på det större straffet, det är ingen back som är på honom och då måste du undvika det bättre, säger Lundqvist.

Nikola Pasic kom sedan också ut och mötte media efter matchen.

Tycker du att du hade kunnat undvika kollisionen?

– Jag tycker att jag tappar balansen lite när jag ska lägga upp den. Jag får inte träff på pucken heller för att jag håller på att ramla nästan. Jag vet inte om jag hade kunnat undvika kollisionen nu men jag hade väl kunnat göra något annat nästa gång, säger Pasic och fortsätter:

– Jag kanske hade kunnat undvika det om jag hade försökt göra något annat. Jag försöker mig på en dragning och misslyckas. Sedan kommer han ut ganska hårt tycker jag. Det är såklart inte meningen utan jag vill ju göra mål på mitt friläge där och inte åka på honom. Det finns inte mycket mer att säga om det.

Är du förvånad att domarna tog en femma på det först?

– De vill väl vara på den säkra sidan och kolla på den. Som sagt, jag vill inte åka på honom på ett friläge och missa. Det är absolut inte med mening. Jag hoppas att det gick bra med honom och det var inte med flit.

– Jag får ta tvåan där. Domarna ändrar ju sig också. Det är väl ett tecken på att det inte var så farligt som de först tänkte.

Hellberg rök ihop med HV71-fansen: ”Hånar mig”

När det stod klart att Magnus Hellberg kunde fortsätta spela visade HV71-publiken sitt missnöje mot DIF-målvakten. Resten av matchen skanderade HV-klacken ”filmare” mot Hellberg.

Nikola, tycker du att det var lite överspelning från Hellbergs sida?

– Det vet jag inte. Det vill jag inte lägga mig i, utan han får göra vad han gör och jag gör vad jag gör. Jag fokuserar på mitt och som sagt, jag hade ju hellre velat göra mål. Det är väl det jag kan ta med mig att göra något annat nästa gång.

HV-fansen skrek ”filmare” till Hellberg i slutet av matchen och även efteråt när målvakten åkte av isen. Då svarade han genom att gestikulera tillbaka och även skrika mot HV-publiken.

– Det blir ju heta känslor. Det blir bra tryck här inne och sedan försöker väl de komma in under skinnet mot mig, håna mig och säga att jag filmar och så vidare. Jag vet att jag absolut inte är en filmare. Det var väl mer att jag stod upp för mig själv lite där, det är så det är. Det är klart att man vill slå dem på näsan och vinna men nu blev det inte så i dag.

– Jag gillar när det går hett till. Om de håller på att håna mig, då är det klart att jag också kanske blir lite förbannad. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag skrek tillbaka… Det kanske man ska ha osagt, avslutar Magnus Hellberg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects