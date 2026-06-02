Därför valde Chrona Brynäs: ”Här för att vinna”

Säsongen 23/23 fick Magnus Chrona göra NHL-debut. Den snart 26-årige stockholmaren har däremot noll SHL-matcher på meritlistan. Brynäs målvakts-förvärv ger här sin syn på karriären hittills och varför valet föll på en flytt till Gävle.

– Hansson har haft bra koll på mig, säger han.

26-årige Magnus Chrona gör inom kort SHL-debut i Brynäs. Foto: Ronnie Rönnkvist.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Magnus Chrona. Så heter alltså Brynäs nya målvakt som kommer debutera i SHL som 26-åring. Nu är inte han någon duvunge för det. Bland annat gjorde han säsongen 2023/24 nio matcher i NHL för San José. Chrona, liksom så många andra, fostrades i IFK Täby norr om Stockholm.

– Det växter på med ungdomar i ung ålder där. När jag var i Täby hade vi en bra kull med mig, Jesper Myrenberg, Simon Lundmark och några till, säger Magnus Chrona då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Monitor ERP Arena.

– Då var det mycket hockey och fotboll samtidigt. Man var först Tibblehallen och sedan gick man ut tio meter för att spela fotboll. Det var väldigt mycket idrott i Täby som förening. I alla fall när jag var där och antar att det är så fortfarande.

Varför valde du hockeyn och inte fotbollen?

– Jag vet faktiskt inte… Kanske att jag tyckte att det var mer roligt. Jag spelade både och fram till det att jag var 12-13 år, men sedan tyckte jag hockeyn var roligare.

Under sin tid i Täby blev han dessutom nära vän med Hugo Alnefelt som kommande säsong kommer göra sin andra säsong för IFK Helsingfors.

– Exakt. Jag lärde känna Hugo innan gymnasiet då jag var 14 år. Vi är fortfarande jättebra vänner och har kontakt varje dag. Så har det varit sedan vi lärde känna varandra.

– Vi har gjort resor tillsammans. Bland annat till Frankrike. När vi båda var i USA snackade vi med varandra varje dag oavsett vad det kunde vara om.

Hur ser du på hans hockeyresa så här långt?

– Intressant. Jag kan tycka att han skulle ha det en till chans där borta, men han är bra. En bra lirare, men ännu bättre person vid sidan av hockeyn. Jag har bara bra grejer att säga om Hugo.

Hugo Alnefelt spelar idag i HIFK i Finland. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Från körtelfeber till draftad: ”Chockad”

Magnus Chrona har gjort en annorlunda resa. Från Täby gick han till AIK:s J18, men sedan vidare till Nackas J18.

– Då hade AIK tagit min ena partner från U16 och en ersättare som var från Nacka. Då fick inte jag någon plats den säsongen. När jag inte kom med i J18 eller TV-pucken blev det Nacka. Jag var där två år och det var två bra säsonger.

– Nacka kanske inte var på hockeyns karta, men vi gjorde det väldigt bra, gick långt och kom till J18-slutspelet. Där mötte vi Frölunda båda mina säsonger där. Vi satte Nacka på kartan, så det var väldigt kul.

Under sin tid i Nacka blev han dessutom draftad av Tampa i femte rundan.

– Det var sjukt. Jag hade ett riktigt bra sista år i J18. I alla fall till J18 allsvenskan och början på den. Sedan fick jag körtelfeber och spelade inte förrän i slutspelet. Där spelade jag en match, men mådde inte bra efter den.

– Jag blev ändå draftad efter det. Det var lite chockerande, men samtidigt väldigt kul.

Förväntade du dig att bli draftad?

– Jag hade snackat med några klubbar, men det var inte så att jag kunde förvänta mig att bli draftad. Kul när det hände. Sedan blev det Skellefteå efter det.

Lämnade Skellefteå för Denver

Efter en säsong i Skellefteås J20 valde Magnus Chrona att åka över till University of Denver.



– Jag var där fyra år. Jag tyckte att det skulle vara bättre för mig utvecklingsmässigt, men också med skolan, att tänka lite längre framåt på den. Samtidigt hade jag fyra år på mig att utvecklas där och jag hade ingen press på mig att jag kanske bara skulle vara där ett eller två år. Nu kunde jag vara där alla fyra om jag så ville.

– Det blev väldigt bra för mig utvecklingsmässigt, men jag skulle säga att det betydde mer för mig utanför isen utvecklingsmässigt att flytta USA när jag fyllt 19.

– Jag hade sämre förväntningar på collegehockeyn än vad det faktiskt var. Egentligen hade jag ingen aning om hur ligan var eller hur stor collegehockeyn faktiskt är där borta. Det var väldigt kul att få ta del av den och göra den resan.

– 2019, när jag åkte över, var det inte många svenskar som gick collegevägen. Nu har det blivit fler och fler som gör den resan.

Magnus Chrona i NCAA och Denver. Foto: (Eric Canha/CSM via ZUMA Press Wire) (Cal Sport Media via AP Images).

University of Denver anses allmänt vara ett av bästa collegen i USA när det kommer till just hockey där man går långt i slutspelet varje säsong. Sedan 2016 har skolan vunnit mästerskapet inte mindre än fyra gånger.

– Det är en väldig hög standard där. När du kommer till Denver gör du det för att vinna och man ska göra det tillsammans.

– Nu finns det skolor som betalar spelare, men Denver vinner ändå. Jag tycker det visar på standarden, vad dom förväntar sig och brinner för. Du är där för hockeyn, men samtidigt för skolan.

– Jag har bara bra grejer att säga om Denver och det var därför jag stannade fjärde året för att göra klart utbildningen och att vi hade en chans att vinna igen.

Magnus Chrona utsågs till ligans bästa målvakt

Hur viktig var skolan för dig?

– Den var viktigt för att jag skulle känna en säkerhet att ha någonting efter hockeyn. Sedan fick jag ett väldigt bra kontaktnät. Du lär känna så mycket människor från överallt och vilken bransch som helt.

– Dom har du med dig resten av livet eftersom alla har gått på samma skola och det är verkligen där borta, den kulturen, att alla hjälper alla oavsett man än befinner sig i livet. Jag är väldigt tacksam över att jag gjorde den resan.

Kan du idag sakna just den miljön?

– Kanske lite. Inte lika mycket pluggandet, men verkligen miljön eftersom man är med varandra dag ut och dag in.

– Det var skola, träning och skola igen med alla i laget. Så var det varje dag och timme förutom när du sov.

Magnus Chrona har tagit sig till SHL, via college. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Säsongen 2022/23 utsågs Magnus Chrona till NCAA:s bästa målvakt.

– Det kanske inte betydde så mycket för självförtroendet. När jag väl var där var det mer laggrejer jag brydde mig om. Att vi skulle vinna som lag.

– Det individuella var mer som en bonus. Kul, men där var verkligen fokuset på att vinna. Jag tycker också att man gör det väldigt bra där borta, i alla fall i collegehockeyn, att man sätter laget före jaget även om det låter klyschigt. Jag var mer glad över att först vinna Konferensen och i slutspelet gå till final och vinna.

Chrona om NHL-debuten: ”Mycket tankar”

I slutet av sin andra säsong på college blev han överraskande trejdad från Tampa till San José.

– Trejden var under corona-året när man spelade som i en bubbla och utan folk på läktarna, så det kom lite som en chock.

– Samtidigt var det som en nystart. Sedan tände det mig inför min tredje säsong och det var då vi vann. Kanske var det vad som gjorde att jag tände lite extra.

2023/24 lät coachen i San José, David Quinn, Magnus Chrona göra NHL-debut.

– Vi hade ledigt i AHL och jag blev uppkallad eftersom någon var sjuk. Sedan fick jag reda på att jag skulle spela. ”Shit…”

– Jag hade inte tränat på några dagar, men samtidigt var det kul. Efter debuten byggde jag vidare på det jag kunde, lärde mig av den och sedan gick det bättre.

Går det bara att slappna av och som målvakt åka in på isen för sin NHL-debut?

– Jag vet inte… Det var mycket som gick genom mina tankar. Första matchen var kanske lite spänd, men efter den och i andra matcherna kändes det lite mer naturligt. Jag kunde spela mitt spel och komma in i det mer.

Magnus Chrona i San Jose Sharks. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports.

Chrona om flytten till Nashville: ”Kom lite i kläm”

Hur har tiden varit efter du blivit trejdad till Nashville inför säsongen 2024/25?

– Det har varit bra. Annorlunda och det blev lite att flänga runt, men Milwaukee hade ett väldigt bra lag och det var kul att vara där.

– Milwaukee är ganska likt Sverige utanför hockeyn. Du har alla årstider där och inte som Kalifornien att det bara var sol och varmt.

– Jag spelade helt okej dom två säsongerna. Det kanske inte blev optimalt med speltid den här säsongen. Jag tycker att jag gjorde det bra och bra igen, men jag fick inte chansen. Kanske att jag kom lite i kläm.

Frustrerande?

– Ja, det kan man säga. Speciellt när jag kände att jag spelade bra, men ändå inte fick chansen. Sedan spelade jag inte på ett tag. När jag väl fick spela gjorde jag det kanske inte så bra och fick inte spela då heller.

– Oavsett om jag gjorde det bra eller inte så kanske jag ändå inte fick spela. Jag visste aldrig.

Lockar det att åka tillbaka för att försöka ta en plats i NHL?

– Ja, såklart. Oavsett i vilken tid av karriären man är i så lockar det. Det är världens bästa liga, men samtidigt finns det väldigt många andra bra ligor. SHL är en utav dom. Alla går vi olika vägar.

Hade du möjligheten att stanna där borta?

– Ja, om jag hade velat. Samtidigt var jag rätt inställd på att om jag skulle komma hem ville jag komma hit (Brynäs). Det var ganska tidigt på året vi hade snackat om just ifall det skulle bli så skulle det bli hit.

Magnus Chrona får till slut jobba med Anthon Hansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Därför valde Magnus Chrona Brynäs

Varför just Brynäs?

– Jag har en koppling med Anthon Hansson som är målvaktstränare här. Han var egentligen anledningen till att jag ville till Skellefteå när jag drog dit. Då fick han en position i Pantern som var i Hockeyallsvenskan så vi fick aldrig jobba tillsammans.

– Sedan har han varit här och haft en bra koll på mig. Jag hade ett bra snack med honom under den gånga säsongen, så det kändes väldigt bra.

Vilka förväntningar har du på tiden i Brynäs?

– Förväntningarna jag har är att vinna. Det tycker jag man ska ha oavsett vart man är. Annars har jag över lag inte så mycket förväntningar mer än att det känns kul att vara här. Sedan ta det dag för dag.

Hur väl känner du Erik Källgren?

– Inte så mycket. Vi har en gemensam kompis i Hugo. Jag tycker att vi lärt känna varandra senaste dagarna, så det ska bli kul och vi ska bli ett bra målvaktspar.

Och som 26-åring att debutera i SHL?

– Det är lite annorlunda, men ska bli kul.

Hur har första tiden varit i Brynäs?

– Riktigt skönt. Jag gillar Gävle som stad och jag har nära till vänner och familj som kan komma upp hit och besöka mig och slippa åka på den här långa flygresan till USA, avslutar Magnus Chrona.

Source: Magnus Chrona @ Elite Prospects