Luleås besked: Thomas Fröberg fortsätter i klubben

Luleå kommer inte att bryta med Thomas Fröberg i förtid, vilket det finns en option för.

I stället ser han ut att få förtroende inför nästa säsong också.

Det rapporterar NSD på lördagen.

– Det är inte aktuellt, säger Stefan Enbom till tidningen om att nyttja klausulen i kontraktet.

Thomas Fröberg. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0328

Kritik har funnits både externt och internt mot Luleås sportsliga ledning. Det har kommit till följd av klubbens tunga start i SHL. Det finns en option om att sätta stopp för en fortsättning med både Thomas Fröberg och damlagets sportchef Oskar Häggström, som går ut om cirka sex veckor.

Men enligt Stefan Enbom, klubbchef i Luleå, ser de båda ut att bli kvar.

– Optionerna gäller fram till den sista december, men vår intention är att behålla dem och de har inte indikerat att de har några tankar på att göra något annat, säger han till NSD.

”Det har hänt mycket de tio senaste åren”

Fröbergs kontrakt går ut 2027, men optionen som nämns här ovan gäller alltså om man vill skippa det sista året i kontraktet.

Men eftersom de båda sportcheferna herr- och damlaget ser ut att bli kvar, tittar de i stället på att utöka sin sportsliga organisation.

– Det har hänt mycket de tio senaste åren och den är betydligt bredare nu än då, men vi känner att vi behöver bredda och spetsa den ytterligare för att kunna fortsätta konkurrera på högsta nivå, säger Enbom till tidningen.

