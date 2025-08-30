Efter publiksuccén – vill bygga ut arenan: ”Vi är ivriga”

Luleå hade en beläggningsgrad på 99,6 procent förra säsongen.

Nu vill klubben bygga ut Coop Norrbotten arena – och är villiga att köpa loss arenan från kommunen.

– Vi vill komma igång med ombyggnation efter den här säsongen, säger klubbdirektören Stefan Enbom till NSD.

Luleå vill bygga ut Coop Norrbotten arena.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Luleå hade ett publiksnitt på 6 129 åskådare förra säsongen, vilket resulterade i en beläggningsgrad på 99,6 procent under grundserien.

Trycket efter biljetter i Luleå är stort och nu öppnar klubben för att köpa loss Coop Norrbotten arena från Luleå kommun för att sedan kunna bygga ut arenan. Nyligen fick kommundirektör Anna Lindh Wiklbad i uppdrag att ta fram ett underlag inför en eventuell försäljning.

– Vi är ivriga. Vi vill komma igång med ombyggnation efter den här säsongen. Så det känns bra att processen har inletts, säger Luleås sportchef Stefan Enbom till NSD.

Kostnaden: Mellan 100 och 120 miljoner

Det förslag som Luleå Hockey tagit fram skulle kosta mellan 100 och 120 miljoner kronor att genomföra. Om allt skulle bli av skulle publikkapaciteten i Coop Norrbotten arena höjas från dagens 6 150 åskådare till uppåt 7 000.

– Vi kommer börja utvändigt och vår bedömning är att det kommer ta fyra till fem månader att bygga stommen. Fast allt kommer inte att vara klart förrän sommaren efter och arbetet får inte påverka publikkapaciteten, för det har vi inte råd med, säger Enbom till NSD.

Luleås publiksnitt på 6 129 åskådare per match resulterade i en niondeplats i SHL:s publikliga, men beläggningsgraden på 99,6 procent var bäst i hela SHL. I SM-slutspelet hade Luleå slutsålt i samtliga nio hemmamatcher. I SDHL hade Luleå högsta publiksnitt med 1 240 åskådare per match i grundserien.