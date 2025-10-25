Ilskan i Luleå: ”Två tuffa utvisningar”

Två utvisningar på sju sekunder, samt 0–2 i boxplay. Då tappade Luleå-publiken humöret. I TV4 ger sedan Erik Gustafsson sin syn på det hela.

– Första är väl en ”toe pick”, andra dåligt av mig. Samtidigt håller han i mig innan så att… säger kaptenen under mötet med Frölunda.

Luleå-tränaren Thomas Berglund och kaptenen Erik Gustafsson. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Burop och visslingar hördes under stora delar av andra perioden mellan Luleå och Frölunda.



Bortalaget hade klivit ut på isen med en 1–0-ledning efter paus och fick sedan ett guldläge att utöka när både Pontus Andreasson och Erik Gustafsson visades ut i Luleå. Den ena för tripping, och den andra för roughing. Publiken visade sina känslor tydligt, men domarna stod fast för sina domslut.



– Det såg lite märkligt ut på de där bilderna. Kanske inte den klaraste av utvisningar. Domarna är säkra på sin sak, säger TV4:s kommentator när Frölundas Nicklas Lasu faller till isen vid Andreassons tvåminutersstraff.

– Det var direkt efter tekning, pucken hade spelats därifrån. Det är två tuffa utvisningar som Luleå åker på som gör det här fem mot tre-spelet för Frölunda. Det är ett högerslag, men det är mot hjälmen, fortsätter Lindberg sju (!) sekunders spel senare när Gustafsson slår näven i Erik Thorells hjälm.



I det efterföljande powerplay-spelet, i fem mot tre, kunde Jere Innala sätta sitt andra mål för dagen och utöka till 2–0 för Frölunda.



– Oscar Engsund är riktigt försakad efter målet. Målet är inget att snacka om, men det är nog de där utvisningarna Engsund är förbaskad på, säger TV4:s Lars Lindberg.

Gustafsson: ”Mest besviken på mig själv”

När Erik Gustafsson själv fick ge sin syn på utvisningarna höll han igen.



– De håller pucken, vi åker förbi situationen istället för att stanna i den och ta tag i grejerna. Sen vinner de lite för mycket närkamper, säger han i TV4 och fortsätter om situationerna.

– Ja… första är väl en ”toe pick”, andra dåligt av mig. Samtidigt håller han i mig innan så att… jag tycker inte att det är så farligt. Första perioden är väl rätt bra, andra studsar de tillbaka lite grann. Sen är jag mest besviken på mig själv att jag sätter mig i den sitsen så att de får fem mot tre. Det är väl mer det. Kämpar-insatsen är där, sen kan vi spela lite bättre, men det är ett bra lag vi möter.



Matchen pågår! Texten uppdateras.