Luleå utbuat på hemmais: ”Förstår att de är oroliga”

Mästarna Luleås tunga säsong fortsätter.

Efter förlusten mot Färjestad går man till uppehåll som tolva i SHL.

– Jag förstår att de är oroliga, säger experten Petter Rönnquist i TV4.

”Bulan” var nog inte nöjd med prestationen. Foto: Fredrik Sundvall / BILDBYRÅN / COP 325 / FS0008

Som brukligt var det bra tryck när Luleå skulle gå ut och spela lördagsmatch mot Färjestad i Coop Norrbotten Arena. Det blev inte sämre efter att Brendan Shinnimin slagit in ledningsmålet för Luleå.

Men ett drömmål skulle vända på hela matchbilden. För Christoffer Jansson satte 1–1 med en stark soloprestation där han dribblade bort både backar och målvakt. Därefter kom både tvåan, trean och fyran för FBK, vilket möttes av höga burop från hemmafansen. Därmed vändes den positiva stämningen till en negativ sådan.

”En fiaskohöst

Samtidigt visade ledarstaben med Thomas ”Bulan” Berglund i spetsen att man var bekymrade, och gestikulerade frustrerat under matchen. Ett kroppsspråk som satte ord på hur matchen var.

Det slutade till sist 5–2 till bortalaget.

– Det är ju en fiaskohöst måste man säga, konstaterar Joel Lundqvist i TV4.

Med bara 29 poäng inspelade har man nu ”bara” fyra poäng ner till strecket, där HV71 (och Leksand) innehar kvalplatserna nedåt just nu. För Färjestads del innebar segern att man går in i uppehållet som sjua, med två poäng upp till sjätteplatsen som Djurgården just nu har.