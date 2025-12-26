Tappade tre poäng – efter Shinnimins jättemiss

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brendan Shinnnimin och Brian O’Neill var två mot ett utan motståndarmålvakt. Då missade den förstnämnda och istället vände spelet där Oliver Okuliar kvitterade till 2-2 för Skellefteå mot Luleå med sekunder kvar.

På övertiden avgjorde däremot norrbottningarna.

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån.

Luleå såg ut att gå mot tre poäng i rivalmötet mot Skellefteå. På hemmaplan hade norrbottningarna ledningen med 2-1 i slutet av den tredje perioden. När bortalaget sedan tog ut målvakten för att jaga kvitteringen vände spelet. Brian O’Neill spelade fram Brendan Shinnimin i en två-mot-etta utan en motståndarmålvakt.

Men forwarden fick inte pucken i mål. Viktor Grahn kom dit med en klubba och spelet vände.

Med bara sekunder kvar kom sedan 2-2 efter Oliver Okuliar hittat nätet. Ett mål som säkrade att matchen gick till övertid, och att det inte blev tre poäng för Luleå. Till slut blev det däremot en seger för hemmalaget. Oskari Laaksonen gjorde nämligen sitt första mål i SHL för den här säsongen när han avgjorde.

Skellefteå tog ledningen i den första perioden genom Arvid Lundberg. Markus Nurmi och Ben Tardif gjorde sedan två mål för Luleå i den andra perioden. Men det räckte alltså inte för att ta hem tre poäng.