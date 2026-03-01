Anmäls efter bråket: ”Slår då ett slag”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteås assisterande tränare Andreas Falk gav sig på Luleås Brendan Shinnimin i spelargången. Nu riskerar båda avstängning.

Brendan Shinnimin och Andreas Falk riskerar avstängning efter bråket. Foto: TV4 (skärmdump).

Lördagens Norrlandsderby i SHL spårade ur rejält – både på och utanför isen.

Nu, morgonen efter 0–1-matchen med 71 utvisningsminuter, samt ett bråk mellan spelare och tränare i spelargången, trillar två anmälningar in hos disciplinnämnden. Både Skellefteås assisterande tränare, Andreas Falk, och Luleås stjärna, Brendan Shinnimin, riskerar avstängning.

”I periodpaus ett så börjar tränaren i Skellefteå Andreas Falk med att knuffa in Luleås Nr 24 Brendan Shinnimin i en bakgrundsdekor. Shinnimin slår då ett slag med sin vänstra hand i bröstet på Falk. En vakt avstyr sedan bråket. Falk anmäls enligt regel 46:11 i Fightingregeln och Shinnimin enligt regel 46 (fighting) alternativt regel 75 (Unsportsmanlike)”, skriver man på SHL:s hemsida.

– Jag tycker att det är rätt fegt när en tränare ger sig på dig mellan perioder. Men jag bor i deras huvuden just nu, sade Shinnimin i TV4 efter händelsen.

Det hela uppstod efter en situation där Luleå-spelaren grinade illa efter ett slag mot armen, från Andreas Johnson.

Henriksson anmäls: ”Rakt upp i klockspelet”

På annat håll anmäls även Växjös Karl Henriksson efter lördagens SHL-omgång. I hans fall handlar det om en slashing mot Färjestads JVM-hjälte Jack Berglund vid en tekning.

”I samband med ett nedsläpp på mittpunkten efter ett mål så börjar Färjestad Nr 15 Jack Berglund att slå två gånger på Växjö Nr 24 Karl Henrikssons klubba. Henriksson svara då med att slå upp klubban med kraft mellan benen på Berglund”, skriver man.

Matchstraff delades ut under mötet.

– Rakt upp i klockspelet. Henriksson blir irriterad på Berglund som är där med klubban, och tar i, vårdslöst. Rakt upp i kulorna, sade TV4:s expert Petter Rönnqvist i sändningen.