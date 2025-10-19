Pontus Andreasson ser ut att få böter efter lördagens SHL-omgång. Luleå-forwarden anmäls till disciplinnämnden – för filmning.

Pontus Andreasson ser ut att straffas för en filmning. Foto: Bildbyrån/Pär Olert och TV4 (skärmdump).

När Expressen tidigare i veckan tog fram en lista över de SHL-klubbar som straffats flest gånger för diving fanns Luleå i topp med sju tillfällen. Nu ser det ut att bli ytterligare en böter till en spelare i laget från Norrbotten.



Efter lördagens 0–3-förlust mot Örebro anmäls Pontus Andreasson till disciplinnämnden.



”När det återstår en minut av andra perioden så kastar Nr 96 Pontus Andreasson sig själv till isen för att lura domaren och ta en utvisning. Andreasson får Nr 28 i Örebro utvisad genom sitt handlande”, står det på SHL:s hemsida.



Linus Arnesson, som fick utvisningen i matchen, kunde pusta ut efter sina två minuter då Luleå inte fick in en reducering. Vid det läget hade Örebro en 3–0-ledning.



Se situationen HÄR.