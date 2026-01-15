Luleås plan för juniorerna: ”Identitetsfråga”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samtidigt som juniorerna gör succé, genom JVM och i Hockeyallsvenskan, står Luleå inför en utmaning. Nu ger Ulf Engman svar kring planen för Juustovaara Karlsson, Ihs-Wozniak, Håkansson och Sjöström.

– Det är en ekonomisk fråga, naturligtvis, men också en identitetsfråga, säger sportchefen till NSD om att ge 07:orna platser i SHL-laget.

Ulf Engman och hans Luleå-juniorer. Foto: Bildbyrån (montage).

Casper Juustovaara Karlsson, Jakob Ihs-Wozniak, William Håkansson och Oliwer Sjöström.

När Luleå nu sitter och planerar sitt lagbygge inför 2026/27-säsongen har man en del att fundera på kring sina juniorer. Samtliga tillhör den där starka 07-kullen som vann TV-pucken 2022, och har redan bevisat sig på seniornivå, i SHL och Hockeyallsvenskan. Men hur ska de slussas in, efter de här lånen tre av fyra fått?

Ulf Engman menar att Luleå ”aldrig haft så här många som är så långt fram samtidigt”.

– Vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dem fortsätta utvecklas och bli framstående spelare i vårt lag. Sedan gäller det ju att de fortsätter jobba hårt, säger han i en intervju med NSD.

Högaktuella till nästa JVM

Den assisterande general managern fortsätter om planen för att integrera kvartetten.

– Planen är att de utlånade juniorerna, precis som Einar Emanuelsson och David Granberg, ska komma tillbaka hit och tävla om platserna i laget – och jag tror de har goda möjligheter att lyckas, säger Ulf Engman.

Samtidigt menar han att Luleå inte kommer att gå in i 2026/27 med en lika bred trupp.



– Nej. Vi kommer att återgå till det normala efter den här säsongen. Vi kommer att köra med två målvakter, plus Isak Sörqvist, som det möjligen kan bli en utlåning för – om vi hittar en lösning som känns bra, åtta backar och 14 eller 15 forwards, och planerar inte med några fler utlåningar, säger han till NSD.

Till nästa säsong är även samtliga av dessa fyra spelare högaktuella för en resa till Edmonton runt jul. Detta för att försvara det JVM-guld Juustovaara Karlsson och William Håkansson nyligen säkrat.

Source: Luleå HF @ Elite Prospects