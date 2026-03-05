Beskedet från Luleå: Höjer sin budget

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med slutspelet runt hörnet kommer budget-beskedet från Luleå. Ytterligare en miljon kronor görs tillgängligt till nästa säsong.

– Pengar har också skjutits till när vi känt att det funnits ett behov av förstärkningar, berättar klubbdirektören Stefan Enbom för NSD.

Med en miljon kronor höjer Luleå sin spelar-budget. Foto: Bildbyrån (montage).

Fem matcher återstår av SHL:s grundserie, men redan nu är stora delar av trupperna klara till 2026/27. En viktig del i det hela är dock den spelarbudget sportcheferna har att jobba med, både inför och under säsongen. Något som kan påverkas av hur långt lagen går i slutspelet.

Sent under onsdagen berättar avgående klubbdirektören i Luleå, Stefan Enbom, att man höjer sin budget med en miljon kronor.

– Sedan styrs vi inte alltför mycket av budgeten. Sportcheferna behöver en grov inriktning, men de senaste årens lag har kostat mer än vad vi initialt har budgeterat med. Ekonomin som vi byggt upp har gett oss en större handlingsfrihet än under åren då vi inte hade råd att göra förluster, mer pengar har också skjutits till när vi känt att det funnits ett behov av förstärkningar, berättar Enbom för NSD.

Behöver ta sig förbi kvartsfinalen

Trots värvningen som Linus Omark, Ben Tardif och Oskari Laaksonen finns alltså ingen risk för att Luleå snålar.

– Det hoppas jag inte. Gör de det kommer supportern i mig att rasa, skrattar Enbom i intervjun med tidningen.

Däremot behöver Luleå ta sig förbi kvartsfinalen i SM-slutspelet för att undvika ett ekonomiskt minusresultat under 2025/26.

Source: Luleå HF @ Elite Prospects