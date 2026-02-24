Luleå-löftet öppnar för spel i NHL: ”Jag hoppas, så klart”
Efter en fin säsong med Luleå har Isac Hedqvist nu hamnat i en svacka när det kommer till poäng.
Samtidigt känner föreningens GM Thomas Fröberg en oro över att tappa forwarden till NHL.
– Jag hoppas, så klart, säger Hedqvist till Norrländska Socialdemokraten.
Isac Hedqvist upplever att de senaste veckorna varit kämpiga, 20-åringen medger att han är inne i en dipp.
– Jag har haft lite dåligt fokus den senaste tiden och slarvat för mycket med pucken, säger han till Norrländska Socialdemokraten och fortsätter:
– Jag måste upp ett par nivåer och ska försöka bättra mig i nästa match.
På sina 42 spelade matcher under säsongen 2025/2026 har Hedqvist noterats för 17 poäng (8+9).
Drömmen om NHL
Luleås General Manager Thomas Fröberg ska länge ha känt en oro över att tappa Hedqvist till NHL, något forwarden själv inte känner någon oro för.
– Inte alls, skulle jag säga – just nu – men jag hoppas, så klart, säger 20-åringen – som är odraftad – och förklarar för tidningen att NHL-spel är något han drömmer om
I och med att Hedqvist har det tufft med poängskörden har det inte heller blivit något powerplayspel för 20-åringen.
– Det är klart att jag vill spela, men äh, jag är fortfarande ung och kan inte kräva det, säger Isac Hedqvist – som däremot spelar boxplay och är en av de forwards tränaren Thomas Berglund matchar hårdast.
