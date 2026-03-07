Luleå överkört i Stockholm: ”Vad är det som pågår?”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förlust i derbyt mot Skellefteå, i finalen av CHL mot Frölunda och i Leksand på torsdagen.

Formtoppen är som bortblåst – och på lördagen kom en ny förlust.

– En riktigt dålig hockeymatch av oss, säger Mathias Bromé i TV4.

Djurgården vann med 4–1 på Hovet.

Luleås mardrömskväll i Stockholm. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0256

Luleå Hockey har gjort en riktigt stark vår och aspirerar på en topp fem-placering efter en tuff höst. Men den senaste veckan har varit en mardröm. Förlust mot Skellefteå på straffar, innan Frölunda tog CHL-titeln efter förlängning.

Därefter har man mött två i tabellen sämre lag, Djurgården och Leksand.

Men i ingen av dem var man nära poäng. Efter 1–3 i Leksand, förlorade man med 1–4 i Stockholm på lördagen.

Djurgården säkrade kontraktet

Med tre poäng mot topplaget, säkrade Djurgården sitt SHL-kontrakt. Men matchen var länge jämn. Det blev tre mål i den första perioden, alla inom tre minuter och nio sekunder. Alla kom dessutom i spel i numerärt överläge för Djurgården.

För efter Oscar Engsunds trippingutvisning gav Joey LaLeggia Djurgården ledningen. Därefter drog Isac Hedqvist på sig en till tvåa. Då kvitterade först Filip Eriksson, som var på lån i DIF förra säsongen.

Men innan Hedqvist hann ut på isen igen, hade Victor Eklund gjort 2–1 för DIF.

De gjorde sedan 3–1 i den andra perioden och ett mål till i powerplay till 4–1. Charles Hudons skott ställde alla – inklusive Matteus Ward i mål.

Till slut blev det en ganska förkrossande marginal för Luleå, som inte fick in pucken bakom Magnus Hellberg. Det till trots att man i långa perioder matchade Djurgården i det spelmässiga.

Med en ny förlust i bagaget sågades laget.

– Vad är det som pågår?, frågade sig Johan Edlund i TV4 om hur de gjort fyra mål på fyra matcher och förlorat alla.

– Det borde finnas en oro. Att man inte kommer upp på ett bättre sätt i den här matchen det tror jag gör många Luleå-fans oroliga.