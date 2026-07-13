Stänger inte dörren: "Lockade väldigt mycket"

Henrik Stridh berättar varför han tackat nej till Timrå två gånger om. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan som junior bar han Timrå -märket på bröstet, och som ledare var det också där resan tog fart. Ändå har det nu gått nio år sedan Henrik Stridh senast representerade Medelpad-klubben.

När Sundsvall Tidning träffar den tidigare SHL -tränaren är det en gäst på fiket som frågar: ”Är det inte dags att komma tillbaka snart?”. Men nej, dags är det inte än. Det har Stridh visat genom att tacka nej flertalet gånger under senare tid.

– Timrå frågade mig om jag var intresserad av att flytta hem. Men jag ville liksom inte umgås med den tanken då, jag var mitt i finalen och ville vinna guldet. Sen gjorde de klart med Tommy Samuelsson, säger Stridh om då Olli Jokinen plötsligt bröt sitt kontrakt i april 2025.

Därefter har både hans senaste klubb, Luleå, och Timrå erbjudit ett huvudtränarjobb. Svaret har dock varit detsamma.

Öppnar för återkomst: "Timrå är alltid Timrå"

Henrik Stridh menar att Luleå behöver en ny röst efter både Thomas ”Bulan” Berglund och hans tid. Därmed flyttar de båda, tillsammans, till Tyskland och Kölner Haie. Det var också det som stod i vägen för en återkomst i Timrå när klubben återigen frågade inför 2026/27.

– Nu snackade vi ganska många gånger. Men jag var ärlig med "Nubben" (Kent Norberg) tidigt att jag siktade mot utlandet. Jag var jätteintresserad av att flytta hem också. Jag menar inte att Timrå var ett andrahandsalternativ, men jag var mentalt inställd på att försöka få sticka iväg och testa något annat, säger Stridh till ST.

Den nu 57-årige tränaren menar också att han inte drivits av det som kommer med ett huvudtränarjobb. Samtidigt medger han att det troligen blivit annorlunda om han istället var 45.

– Sen är Timrå alltid Timrå. Vill Timrå att jag ska jobba i Timrå, oavsett vad det är för jobb, så kommer jag alltid att lyssna och förmodligen alltid vara intresserad, säger Stridh.