”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Både Ben Tardif och Brendan Shinnimin har anslutit. Nu kommer ett nytt glädjebesked för Luleå-fansen när Markus Nurmi förlänger.

– Jag kan inte tänka mig att spela för något annat lag i Sverige, säger finske forwarden.

Luleås Markus Nurmi och Thomas Fröberg. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

”Han var en av våra viktigaste spelare i våras och det har han varit i höst med”

Det var orden som Luleå Hockeys assisterande general manager Ulf Engman yttrade när NSD nyligen rapporterade att SHL-klubben slutförhandlade med Markus Nurmi. Nu meddelar till slut klubben att man har kommit överens om ett nytt avtal med finske forwarden.

– Redan från början har jag trivts fantastiskt bra i både Luleå och med Luleå Hockey. Och vi hade ett bra lag förra året och även den här säsongen, så det känns som att jag är på rätt ställe och att jag inte kan tänka mig att spela för något annat lag i Sverige. Så då var det ett enkelt beslut att fatta, säger Nurmi själv på lagets sajt och fortsätter.

– Målsättningen är fortsatt att upprepa det vi åstadkom tillsammans förra säsongen, även om vi så klart måste leva i nuet och fokusera på dom uppgifter som vi ställs inför här och nu. Och då kommer jag fortsätta göra allt jag kan för att hjälpa laget att nå nya framgångar.

Kontrakt till 2028: ”Inte speciellt mycket att fundera på”

Förlängningen presenterades i samband med nedsläpp i lördagens SM-finalrepris mot Brynäs och innebär att Nurmis avtal inte längre går ut efter säsongen. Nu är det skrivet till och med 2027/28.

– Han ger alltid sitt yttersta, vilket ger energi både på isen och på läktarna. Så utifrån det jag tidigare nämnt och hur bra som han trivs i Luleå och med laget så har det inte varit speciellt mycket att fundera på och det känns jättebra att vi har kommit överens om en förlängning redan nu, säger Luleås GM Thomas Fröberg.

Source: Markus Nurmi @ Elite Prospects