”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En rak höger på Luleås Brendan Shinnimin gav utvisning för Viktor Lodin. Ändå ställde sig sedan TV4-experten Almen Bibic på FBK-spelarens sida.

– Ger man den smällen tycker jag att man ska ta det på ett bättre sätt istället för att grina ihop fullständigt, säger han i sändningen.

Brendan Shinnimin kritiseras av Almen Bibic efter slagsmålet med Viktor Lodin. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var med knappt 14 minuter spelade som 1–0 trillade in för Luleå i bortamötet med Färjestad. Men det var det som hände direkt därefter som blev en diskussion i TV4:s studio.

Brendan Shinnimin, som hade gått hårt för returen i målområdet, delade ut en vänsterslägga på Viktor Lodin, och fick en rak höger tillbaka. Domaren höjde armen direkt, men endast Lodin åkte ut med två minuter för roughing. Luleå-spelaren hade dragit upp handen mot ansiktet direkt, och gick alltså vinnande ur situationen.

Experten Almen Bibic gillade, minst sagt, inte vad han såg.

– Shinnimin får en liten dask. Ger man den smällen tycker jag att man ska ta det på ett bättre sätt istället för att grina ihop fullständigt. Ta det som en man. Man ger och man tar, tänker jag, säger han.

– Kolla på första läget, smack (Shinnimins slag på Lodin), och så får han den tillbaka. Lodin tar det bättre. Det är bara att åka därifrån 1–1, åk därifrån, fortsätter han.

Brian O’neill fick Luleås 1–0-mål trots att Shinnimin slog in pucken i buren från mållinjen. Därifrån gick man in i första paus med samma ställning.

Lodin: ”Det är så det ska vara”

Efter andra perioden, när han assisterat David Tomasek till 1–1, gav Lodin sin syn på den fysiska bataljen där han var inblandad flera gånger om.

– Jag får smällar, jag ger smällar. Det är så det ska vara. Inget konstigare än så, säger han i TV4.

Matchen pågår!