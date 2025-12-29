Luleå bryter med floppbacken

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter 21 matcher går Luleå och Kasper Kotkansalo skilda vägar. Klubben meddelar att man har valt att bryta kontraktet.

Thomas Berglund och Kasper Kotkansalo under ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Luleå den 30 oktober 2025 i Ängelholm.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Luleå värvade in Kasper Kotkansalo inför säsongen. Då hade han kommit från flera starka säsonger i Finland och senast från Kiekko-Esbo. I Sverige blev det däremot ingen succé. Tidigt hamnade han långt ner i hierarkin och samtidigt har Oskari Laaksonen återvänt samt Otto Leskinen gjort debut efter skadan.

Det gör att speltiden har uteblivit och den senaste SHL-matchen var den 29 november mot Timrå.

Och nu går parterna skilda vägar. Luleå meddelar under måndagen att man har avbrutit samarbetet. Det blev totalt 21 matcher i klubben utan någon poäng. Var karriären fortsätter nu är i skrivande stund oklart, men en återkomst till Finland är nog en lågoddsare.

Luleå har nu fortsatt åtta backar under kontrakt, om vi räknar med William Håkansson som just nu spelar junior-VM. Samtliga sitter också på avtal över nästa säsong, då Oliwer Sjöström också förväntas vara med och slåss om en plats.

