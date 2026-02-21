Förvirringen – straffmålet dömdes bort

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

16 försök krävdes innan mötet mellan Luleå och Brynäs kunde avgöras till 4–3. Men det var inte utan förvirring vid Kieffer Bellows straff.

Det var frustrerat i Luleå när Bellows straff först gick in. Foto: TV4 (skärmdump/montage)

Luleå klev av isen som segrare i lördagsmötet med Brynäs, men det hade kunnat se mycket annorlunda ut.

När Kieffer Bellows åkte fram för att slå den första straffen fick han nämligen pucken i nät, men efter en lång videogranskning menade domarna att det inte gått rätt till. Amerikanen hade nämligen tappat pucken, vänt bakåt, och sedan gjort en dragning åt höger för att runda Luleås Matteus Ward.

När domaren sedan förklarade det hela menade han dock att det inte var första dragningen, då Bellows tappade pucken, som var problemet.

– Efter videobedömning kan vi berätta följande. Pucken är i rörelse hela tiden. Däremot är den sista dragningen bakåt i banan, och sen in i mål. Vi har EJ mål, säger han i högtalaren samtidigt som buropen i Norrbotten byts mot jubel.

Ben Tardif blev sedan hjälte för Luleå med mötets 16:e strafförsök.

– Jag tycker att vi gör en bra arbetsinsats, men vi förtjänar tre poäng tycker jag, säger Brynäs tränare Niklas Gällstedt i TV4 efteråt.