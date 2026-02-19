Luke Philp het när Färjestad besegrade LHC

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad segrade – 4–2 mot LHC

Luke Philp med två mål för Färjestad

Oskar Steen matchvinnare för Färjestad

Bortalaget Färjestad tog hem de tre poängen efter seger mot LHC i SHL. 2–4 (1–2, 0–1, 1–1) slutade torsdagens match.

Luke Philp gjorde två mål för Färjestad

Färjestad tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Forsell.

LHC kvitterade till 1–1 genom Jakub Vrana efter 6.59.

Efter 18.54 i matchen gjorde Färjestad 1–2 genom Luke Philp.

Efter 12.52 i andra perioden slog Oskar Steen till framspelad av Nick Leivermann och Marian Studenic och gjorde 1–3.

17.05 in i tredje perioden satte Christoffer Ehn pucken på pass av Robin Kovacs och Jakub Vrana och reducerade. Fler mål än så blev det inte för LHC. Färjestad punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.04 kvar att spela återigen genom Luke Philp på pass av Radim Zohorna. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på åttonde plats i tabellen. LHC är på elfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter LHC Rögle i Saab Arena 15.15. Färjestad tar sig an Skellefteå AIK borta 18.00.

LHC–Färjestad 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (5.18) Lucas Forsell (Axel Bergkvist, Christoffer Jansson), 1–1 (6.59) Jakub Vrana (Oscar Fantenberg, Max Martin), 1–2 (18.54) Luke Philp (Radim Zohorna, Viktor Lodin).

Andra perioden: 1–3 (32.52) Oskar Steen (Nick Leivermann, Marian Studenic).

Tredje perioden: 2–3 (57.05) Christoffer Ehn (Robin Kovacs, Jakub Vrana), 2–4 (58.56) Luke Philp (Radim Zohorna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 2-0-3

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

LHC: Rögle BK, hemma, 21 februari 15.15

Färjestad: Skellefteå AIK, borta, 21 februari 18.00