Leksand förlorar med 2-1 borta mot HV71.

Lukas Vejdemo var då bara millimeter från att kvittera i slutsekunderna.

– Det är klart det ska vara mål där. Den grämer man sig åt, säger Vejdemo till hockeysverige.se.

Lukas Vejdemo och Leksand var otroligt nära en kvittering mot HV71. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en fin start på säsongen har Leksand börjat hacka lite.

Under tisdagskvällen blev det förlust för dalalaget i Småland. HV71 vann nämligen med 2-1 där Leksand framför allt stod för en svag första halva av matchen.

– Det är en ganska jämn match tycker jag och det pendlar lite fram och tillbaka. Vi slarvar lite med pucken ibland i passningsspelet och tappar puck på fel ställen. Sedan släpper vi kanske lite lätt mål där i tredje men det var en jämn match som kunde ha gått åt båda hållen, säger Lukas Vejdemo till hockeysverige.se efter förlusten.

I andra perioden tappar ni ert spel lite, vad är det som inte riktigt funkar för er där?

– Vi blev lite långa i laget och tappade puck mycket när vi var på väg framåt. Vi sätter inte passningarna riktigt och HV har skickliga och snabba forwards som drar på omställningar. Jag tycker vi hittar tillbaka slut i andra perioden och sedan böljar det fram och tillbaka i tredje men det är de som får målet. Det är en sur förlust.

Lukas Vejdemo om missen: ”Ska vara mål”

Leksand var dock oerhört nära att få in en kvittering precis i matchens sista skede. Med bara några fåtal sekunder kvar får Nolan Stevens en jättechans framför HV-målvakten Frederik Dichow. Pucken tar på Dichows skridsko och går parallellt med mållinjen. Där finns Lukas Vejdemo på bortre stolpen och har chansen att peta in pucken i ett öppet mål. Men han får inte en ordentlig träff utan pucken går i stället utanför.

– Den går väl in 99 gånger av 100 tror jag. Jag vet inte… Jag ser den sent och sedan tror jag att klubban har lite fel vinkel. Jag lyckas väl bara lägga den i stolpen… Det är klart det ska vara mål där. Den grämer man sig åt. Men det går inte att göra något åt det nu. Det är klart att jag hade velat att det skulle ha varit mål. Det hade varit skönt, men det är bara att släppa den och vi får ladda om, säger Vejdemo om missen.

Vilket DRAMA i slutsekunderna! Så nära kvittering av Leksand 🕐😮 pic.twitter.com/pBrzxopluN — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) September 30, 2025

Efter att ha vunnit med hela 8-5 hemma mot Skellefteå förra veckan har Leksand nu två raka förluster, 1-4 mot Luleå och 1-2 mot HV71. Efter målfesten mot Skellefteå har Leksand alltså bara gjort två mål på två matcher.

Hur går ni vidare från det här till nästa match mot Växjö?

– Det är klart att vi vill göra mer mål. Vi behöver lite enklare mål och slänga lite mer puckar mot mål också. Vi lirar mycket i anfallszon men kan bli lite rakare där och få in lite mer skott. Det är väl något som vi får prata om, avslutar Lukas Vejdemo.

