Många var skeptiska till Lucas Petterssons flytt till stjärntäta Brynäs. Men junioren har tystat tvivlarna genom att redan nu ha gjort två mål – och slagit sig in i en av lagets två powerplayformationer. I en öppen intervju med hockeysverige.se berättar han om kritikstormen från experterna och MoDo-supportrarna – och första tiden i Brynäs.

– Jag har använt det som motivation. Jag ska visa alla experter och allt vad det varit att de har fel, säger han till hockeysverige.se.

Lucas Pettersson om den uppmärksammade flytten från MoDo till Brynäs.

Foto: Bildbyrån (Collage)

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ifjol lyckades Lucas Pettersson inte ta en ordinarie tröja i MoDo. Istället lånades han ut till Östersund där han gjorde 19 poäng på 26 matcher i HockeyAllsvenskan. Inför den här säsongen var nog de flesta tämligen övertygade om att Pettersson skulle följa med MoDo ner i HockeyAllsvenskan och ta en bärande roll där. Istället valde junioren att lämna hemmaklubben för spel i storsatsande Brynäs i SHL.

Och där har han, i ett Brynäs som hackat, varit ett av få utropstecken. Hittills har det blivit två mål, det senaste kom i gårdagens seger mot Timrå, och nu är han också en del av lagets powerplay.

Till hans egen förvåning.

– Ja, men lite förvånad är jag väl. Speciellt att jag får spela powerplay. Jag vet ju om att jag besitter de förmågorna som behövs för att spela powerplay, men jag tycker det är kul att tränarna vågar sticka in mig i ett powerplay och ge mig chansen.

– När man får så mycket förtroende av tränarna så växer självförtroendet också. Så det är klart jag är glad över den säsongsinledning jag haft, och att jag fått chansen att fortsätta bygga självförtroende.

Ni som lag har ju haft en ganska tuff säsongsstart. Har det funnits en stress i gruppen?

– Vi har ju varit medvetna om vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Men jag tycker inte vi känt någon stressnivå i gruppen utan vi vet vad vi är kapabla till.

– Jag tycker vi hade bra insatser på försäsongen och i CHL, så vi vet vad vi kan. Vi måste bara hitta tillbaka till det och vara trygga i det. Sen vet vi att det kommer komma motgångar, men om vi fortsätter bygga vidare på insatsen idag och den mot Frölunda i tisdags så är vi säkra på att vi kommer ta poäng över tid.

Lucas Petterson.

Foto: Bildbyrån.

”Finns underliggande faktorer jag inte kommer gå in på”

Lucas Petterssons övergång till Brynäs rörde upp känslor. Dels hos MoDo-supportrarna som var ilskna över att han lämnade efter att klubben åkt ut SHL, men också hos en hel del tyckare och experter som inte riktigt såg hur en junior som inte gjort något mål i högstaligan skulle slå sig in i Brynäs som inför säsongen laddade på med stjärna efter stjärna i laget.

Men för Pettersson själv fanns det ingen tvekan. Han skulle spela i SHL.

– Jag har varit inne på det flera gånger och det handlade väl om att de i min krets, med agenten och Anaheim Ducks och så vidare, kände att det var SHL som gällde för att ta nästa steg. Det var väl den största anledningen. Min dröm är att få spela i NHL framöver, och då hade jag varit dum om jag inte lyssnade på vad de säger, berättar han och fortsätter:

– Sen finns det flera andra underliggande faktorer också. Och de kommer jag inte gå in på. Jag vill inte skapa några rubriker.

Märkte du av det här snacket någonting, om att det var många som var skeptiska till den här flytten?

– Ja, absolut. Men vill man inte läsa det så läser man det inte. Men det är klart, det är svårt att undvika det helt när det varit mycket i tidningarna och så vidare. Sen förstår jag någonstans att man kan ha de åsikterna man har om man ser på det utifrån och inte vet vad som pågått bakom kulisserna och vilka samtal som ägt rum. Så jag förstår på något sätt fansens synpunkter, samtidigt som jag känner att man kanske inte ska lägga sig i om man inte vet allting.

Lucas Pettersson i MoDos tröja.

Foto: Bildbyrån

Lucas Pettersson: ”Drömmer om att få återvända till MoDo”

Har det varit svårt att stänga ut i det snacket? Eller har du rent av använt det som en motivation?

– Absolut. Det har varit en stor motivationsfaktor för mig under sommaren och under inledningen. Jag har velat visa alla motsatsen mot vad de sagt. Jag har velat visa att alla haft fel, alla experter och allt vad det har varit. För jag har vetat att jag var redo för det här steget. Och det är något jag kommer fortsätta visa.

– Men det är klart det varit tråkigt med alla rubriker och skriverier, och att supportrarna känt som de gjort. Det har gjort ganska ont eftersom det är mina hemtrakter och MoDo Hockey ligger mig så nära hjärtat.

Blev du förvånad över att allt blev så stort?

– Nja, kanske inte. Men det är fortfarande tråkigt. Jag har väldigt mycket kärlek för MoDo Hockey och kommer alltid ha det. Så det är fortfarande trist att det blev så, även om jag inte var jätteförvånad.

Trots turerna är Örnsköldsvikssonen inte orolig för att han ska ha bränt sitt rykte i hemstaden.

– Nej, det är jag inte. Det är hockey, och jag gjorde ett val för att kunna ta nästa steg i min karriär. Sen hade jag gjort allt jag kunnat för att spela med MoDo Hockey i SHL, men nu gick det som det gick förra säsongen.

– Jag kommer alltid fortsätta känna kärlek för MoDo. Jag kommer bo där uppe och återvända dit varje år. Och någonstans drömmer jag om att få återvända en dag och spela med MoDo Hockey igen.

”Hade inte kunnat önska mig mer”

Och så här långt är Lucas Pettersson nöjd med beslutet att skriva på för Brynäs.

– Det har ju varit en väldigt positiv start, så det är bara att fortsätta på den vägen. Jag menar, jag kan ta del av all den kunskap som finns i omklädningsrummet och i tränarstaben för att växa och bli bättre varje dag.

Lucas Pettersson jublar efter sitt första SHL-mål, i premiären mot Växjö.

Foto: Bildbyrån.

Hur är det för dig, som fortfarande är junior, att sitta i det omklädningsrummet med det cv som finns hos spelarna runt dig?

– (Skratt) Ja, det är ju klart att det är speciellt. Men någonstans så inser man att det är ens lagkamrater och att de är här av samma orsak som jag är: Att vinna hockeymatcher. Och då är det bara att sätta sig ner med dem och bli bättre tillsammans med dem – och ta del av olika saker som man kan lägga till sitt eget spel.

Var det svårt att komma in och våga ta plats?

– Ja, nej…Det är väl… När man väl är där ute på isen så har man inte så mycket respekt, utan då handlar det om att spela hockey. Men utanför isen är det klart att det inte är jättelätt att ta plats när man har sådana killar runt sig.

– Men jag måste säga att de är otroliga på att putta in folk i gruppen. Det är fantastiska människor. Så det har inte varit några problem.

Och det kanske är den perfekta omgivningen för att kunna utvecklas?

– Helt klart. Jag hade inte kunnat önska mig mer.

Source: Lucas Pettersson @ Elite Prospects