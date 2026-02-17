Erkänner besvikelsen: ”Jag är för ung för att sitta”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under tisdagen lämnar Lucas Lagerberg HV71 för att fortsätta säsongen på lån i AIK. Nu berättar 21-årige backen om besvikelsen efter starka starten i SHL.

– Jag är för ung för att sitta och spela fem minuter och sju minuter per match, som det har varit nu, säger han till Jönköpings-Posten.

HV71 lånar ut Lucas Lagerberg till AIK. Foto: Bildbyrån (montage).

När Lucas Lagerberg klev in i 2025/26-säsongen var det med två Hockeyallsvenska lån bakom sig, i Tingsryd och Björklöven. Allt flöt på och under inledningen var han en av de som klev fram och fick stort förtroende. Nu är dock situationen en helt annan.

Efter att färre och färre minuter tilldelats Lagerberg, har HV71 skickat backlöftet till AIK, och nu öppnar 21-åringen själv upp om lösningen.

– Det ska bli kul att spela lite mer ordentligt. Jag är för ung för att sitta och spela fem minuter och sju minuter per match, som det har varit nu under några matcher. Då har jag velat det här, så det var väl bra att vi faktiskt fick till det, säger han till Jönköpings-Posten.

Erkänner besvikelsen: ”Hade hellre spelat här”

Vansbro-killen menar själv att han behöver ett lån. Samtidigt innebär detta ännu ett lån till allsvenskan – trots att han bevisat att han kan prestera i SHL.

– Jag tycker att det startade jäkligt bra och det har ändå gått bra när jag har spelat. Jag har hållit uppe en jämn nivå, tycker jag ändå, som kan vara svårt att göra när man är ung, säger han till JP om hur 2025/26 varit i SHL.

21-åringen med kontrakt i HV71 till 2027, medger att det är en viss besvikelse att skickas iväg.

– Man vill ju alltid spela, så det är klart. Jag hade ju hellre spelat här och spelat mycket. Men nu är det inte så, så det blir jäkligt bra det här, säger han.

Source: Lucas Lagerberg Hoen @ Elite Prospects