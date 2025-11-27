”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med flera centrar borta fick backen Lucas Lagerberg hoppa in och vikariera som center för HV71.

Han blev då även HV:s enda målskytt i 1-5-förlusten mot Örebro.

– Det är klart det är konstigt, säger Lagerberg om nya positionen.

Lucas Lagerberg blev HV71:s lösning på skadekrisen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

HV71 har det tufft både på och utanför isen just nu.

På isen har laget tre raka förluster och utanför isen hopar sig skadorna just nu. Under veckan tappade HV nyvärvade centern Hampus Eriksson som blir borta i fyra till sex veckor med en skada. Samtidigt lånades även Martin Johnsen ut till AIK. Två centrar hade alltså försvunnit på kort tid.

Därför fick backen (!) Lucas Lagerberg hoppa in och spela center i kvällens match mot Örebro. Han klev in som center i tredjekedjan mellan Oskar Stål Lyrenäs och Nikola Pasic, och Lagerberg blev då till och med målskytt på sin nya position.

– Det är klart det är konstigt men det har varit manfall och de frågade om jag kunde spela center. Det är hockey liksom, det är ungefär samma över hela banan. Man har ju spelat sedan man var hur liten som helst så det var bara att gå ut och göra sitt bästa och försöka spela bara.

Lucas Lagerberg hoppade in som center: ”Jag hör hemma som back”

Hur tyckte du att det gick att spela center?

– Det gick väl helt okej ändå. Det är svårt att ligga rätt i olika situationer, som i ”traps”, pressspelet och sådana saker. Jag försökte bara göra det bästa och ligga lite mer hemåt, man är ju back i blodet. Det var helt okej, jag fick ju göra mål så det är ju alltid någonting.

Har du tränat mycket tekningar sedan du fick veta att du skulle gå som center?

– Nej det gjorde jag faktiskt inte, det är ju inte ofta jag tekar. Jag tror att jag vann en tekning i alla fall.

Du gjorde ju som sagt mål på nya positionen också, du kanske passar som center? Är det en ny karriär?

– Nej det tror jag inte. Jag spelar back och har spelat back hela livet. Det är där jag hör hemma.

Detta var bara en engångsföreteelse nu då?

– Ja, kanske. Vi får väl se om det händer någon gång igen. Men jag är ändå back.

HV71 blev utbuade: ”Vi har satt oss själva i skiten”

Annars var det inte mycket att hurra för i HV71 under torsdagskvällen. Hemmamatchen mot Örebro slutade med en 5-1-förlust.

– Första perioden är helt okej, vi är kanske lite passiva men första är ändå helt okej. Sedan faller vi ihop i andra där. Vi får inte ut pucken och får inte stopp i spelet. Tredje är ju som den är, den är nästan ännu sämre.

Siffrorna rann iväg och under tredje perioden blev HV71 utbuade och flera hemmasupportrar valde att lämna arena.

Hur känner man som spelare i den stunden?

– Det är klart att det suger… Vi har satt oss i den här sitsen och det är bara vi som kan ta oss ur den också. Vi måste skärpa till oss och spela bättre för att komma ur det här.

Ni är i en tuff situation nu, hur jobbar ni för att vända på det igen?

– Var och en måste se sig själva i spegeln. Det är vi spelare på isen som måste ändra på det här. Vi har satt oss i den här skiten och vi måste ta oss ur den också. Vi måste bara komma på ett sätt att spela bättre, avslutar Lucas Lagerberg.

Source: Lucas Lagerberg Hoen @ Elite Prospects