Röglefostrade Lucas Elvenes har fått en fin inledning i sin nya klubb, Växjö. Ändå blev forwarden inte uttagen till landslaget, som ska spela i Ängelholm nästa vecka.

– Man får göra det bra till nästa uttagning, så jag hoppas att man kan ta en plats då, säger Elvenes till Hockeysverige.se.

Lucas Elvenes har varit Växjös poängstarkaste spelare under säsongsinledningen. 26-åringen värvades av smålänningarna från Leksand inför denna säsongen och har redan gjort 16 poäng (4+12) på 15 matcher.

Något landslagsspel blir det dock inte för Elvenes när Tre Kronor ska spela i Finland Hockey Games nästa vecka. Sverige ska dessutom spela en match i Röglefostrade Elvenes första hemmaborg, Catena Arena i Ängelholm.

– Det är klart man hade velat vara med – men det finns många bra spelare där ute. Man får göra det bra till nästa uttag, så jag hoppas att man kan ta en plats då.

– Varenda gång man kan ha chansen ska man göra sitt bästa och försöka få en chans, säger Elvenes till Hockeysverige.se.

Istället för spel med Tre Kronor får Elvenes och Växjö en veckas uppehåll och chansen att slipa på spelet. Först ska Växjö dock ta sig an jumbon Linköping i kvällens match. Där satsar smålänningarna på att studsa tillbaka efter veckans två förluster.

Lucas Elvenes har imponerat i Växjö.

Foto: Bildbyrån.

”Måste upp från alla håll – även från mig själv”

Växjö har haft en stark inledning på säsongen och har legat i toppen av tabellen. Det som stuckit ut i Växjös spel är lagets powerplay och effektivitet. I torsdags fick smålänningarna det däremot inte att stämma.

Växjö som hade SHL:s bästa powerplay och högsta skotteffektivitet nollades av Frölunda. Trots två powerplay tillfällen kunde Växjö inte få pucken i mål och föll istället med 3-0.

– Det måste upp från alla håll. Även från mig själv. När vi väl får PP behöver vi ta tag i det, det är en väg in i matchen. Vi måste göra det bättre, säger Elvenes.

I de två första perioderna mot Frölunda hade ni bara fyra skott vardera, vad behöver ni göra bättre mot Linköping?

– Det är klart att man måste börja skjuta och hitta lägen. Vi vet vad vi vill göra och vi vet hur vi spelar. Så vi måste börja skjuta mer absolut, men vi måste börja skjuta mer med kvalitet också!

Elvenes menar att Växjö har behållit sin defensiva struktur i spelet men behöver förbättra offensiven. Det återstår att se om Växjö lyckas studsa tillbaka i kvällens match när Linköping gästar.

Efter lördagens SHL-omgång får Elvenes och Växjö en veckas paus under landslagsuppehållet. Det ger laget möjligheten att träna och slipa på detaljer.

Matchen mellan Växjö och Linköping drar igång klockan 18.00.