Löftet om A-lagskontraktet: ”Ville bara skriva på direkt”

Ett Leksand som är i ett tufft ekonomiskt läge väljer att så här långt satsa ungt inför kommande SHL-säsongen.

Den senaste spelaren att få chansen att skriva ett A-lagskontrakt är Torontodrftade Victor Johansson.

– Jag ville bara skriva på kontraktet direkt, säger han till Hockeysverige.

Victor Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Han debuterade redan förra säsongen i SHL och totalt blev det då fem matcher för honom i SHL.



– Det var en dröm som gick i uppfyllelse, svarar Victor Johansson då hockeysverige.se frågar honom om hur han idag ser tillbaka på A-lagsdebuten med Leksand.

– Jag kommer egentligen inte så mycket av den. Antagligen fick jag lite blackout eftersom det var så mycket som hände på samma gång. Jag skulle in på mitt första byte och så vidare.

– Riktigt coolt var det såklart att göra SHL-debut för Leksand och framför de fantastiska fans som vi har.



Senaste säsongen spelade även hans bror, Anton Johansson i Leksand, men det blev aldrig att de båda fick spela i samma backpar.



– Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Vi körde bara uppvärmning tillsammans, skrattar Victor Johansson.



Vad tar du med dig för erfarenheter från dina matcher i SHL förra säsongen?

– Under juniormatcherna hade vi inte så mycket publik, så kanske då att hur det är att spela med publik. Jag satt där på bänken och kände ”wow” när jag kollade runt. Folk sjöng och gjorde sina ramsor.

– Att kunna spela med fansen bakom sig och ta det som en push ute på isen i stället för att tänka som en del kan göra ”Oj, undra vad publiken tänker…” och så vidare. Det är nog vad jag tar med mig som mest.

– Självklart också tempot. Det gick mycket fortare och större spelare så man måste också ta lite kvickare beslut där ute.



Victor Johansson hyllar hur han blev mottagen av A-lagsspelarna då han kom upp dit. Speciellt av en person.



– Det var många ledare i laget som var bra på att ta in folk. Tillexempel Martin Karlsson. Han var riktigt bra på att in oss unga spelare i laget. Göra så att vi också kände oss bekväma i laget. Den ska jag ge honom.

Victor Johansson i civila kläder när han träffar Hockeysverige: Foto: Ronnie Rönnkvist

Större delen av säsongen tillbringade Leksandsbacken i klubbens J20-lag. Där svarade han för sju mål och totalt 39 poäng på 47 matcher.



– Jag är jättenöjd med min säsong där. Jag kom in i försäsongen med ett väldigt stort självförtroende. Det tror jag mest kom av att jag blev draftad av Toronto.

– Allt gick bra under försäsongen. Det rullade på och poängen började komma, för en gångs skull, vilket de inte gjorde under två senaste säsongerna innan den förra.

– Jag får den bästa möjliga utvecklingsmiljön här i Leksand. Träning varje dag och ledare som vet vad som behövs göra för att utveckla en spelare. Jag känner också att jag hade ett litet genombrott i mitt spel den här säsongen. Det kändes som att det blev tydligare vilken spelstil jag har.



Vad utvecklade du mest under säsongen?

– Min offensiva del. Jag var mer defensiv säsongen innan. Ville göra rätt för mig i defensiv zon.

– Den här säsongen vågade jag mycket mer. Jag vågade spela puck, ta puck och driva puck. Jag vågade även utmana motståndarna vid blålinjen och sådant.

”Det har varit en dröm för mig sedan jag var liten”

113 utvisningsminuter i J20…

– Första delen av säsongen var tuff och jag spelade lite för fysiskt för svenska hockey, skrattar Victor Johansson och fortsätter:

– Skämt åsido. Det var en massa utvisningar som jag tog. Sedan hade jag ett möte runt nyår med Jörgen Bemström och Linus Carlsson, våra tränare. Vi satt och snackade om det här med utvisningar. De sa att jag behövdes på isen och inte i utvisningsbåset. Att onödiga utvisningarna kommer få konsekvenser. Sedan dess har jag skärpt till mig.



I dagarna erbjöd Leksands sportchef, Thomas Johansson, ett rookiekontrakt till Victor Johansson.



– Jag ville bara skriva på kontraktet direkt. Det var verkligen så. Att kunna leva på det jag älskar att göra har varit en dröm för mig sedan jag var liten.

– Jag älskar hockey, vill leva på det, kunna göra det som ett fulltidsjobb och sedan är det en bonus att få sajna för en så fantastisk klubb. Dessutom den klubb som gjort mig till den spelare jag är idag… Det är självklart att jag inte tackar nej till det.



Leksand har tappat flera starka kort så som Marek Hrívik, Patrik Norén, Martin Karlsson, Mantas Armalis, Justin Kloos och inte minst Victor Johanssons bror Anton.



– Jag tycker ändå laget ser bra ut och det är kul att man blandar yngre spelare med dem som varit med tidigare. Det kommer bli hyfsat bra ändå.

– Självklart kommer vi inte vara rankade som ett topplag, men det har vi inte varit inför senaste tre säsongerna så (skratt)… Vi kan bli en skräll den här säsongen.

Victor Johansson och brorsan Anton, som tillhör Detroit

Du är draftad av Toronto, hur har dialogen varit med klubben under säsongen?

– Jättebra faktiskt. Min ”player development”, Tomas Pacina, har varit över hit runt sex gånger den här säsongen. Han har kört is med mig.

– Sedan har jag även haft lite kontakt med Hayley Wickenheiser (Assiterande General Manager). Vi har en egen fys-tränare där bort och som varit här och hälsat på. Toronto tar verkligen hand om sina spelare väldigt bra. Jag har verkligen väl omhändertagen inom deras organisation även om jag varit i Leksands organisation.



Toronto mot Detroit om några år, skulle det vara en match att se fram lite extra emot?

– Det hade varit kul att slå brorsan, avslutar Victor Johansson med ett skratt.