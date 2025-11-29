”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Omark gjorde sitt första mål sedan återkomsten till Luleå i kvällens match mot Timrå.

Sedan tappade han pucken vilket ledde till Timrås segermål.

– Det är Omark som slarvar i mittzon, säger TV4-experten Sanny Lindström.

Linus Omark gjorde först mål – men blev sedan syndabock för Luleå i förlusten mot Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån (Montage)

I torsdags gjorde Linus Omark comeback för Luleå efter att ha återvänt till klubben igen. Första matchen tillbaka i LHF-tröjan slutade dock med en 2-3-förlust efter straffläggning hemma mot Leksand, där Omark lämnade poänglös och även missade en straff.

I kväll mot Timrå inledde matchen tufft för Luleå. De fick en tidig skada på backen Oscar Engsund som rullades ut på bår efter en otäck smäll i en sargduell med Jeremy Boyce. Sedan var det Timå som tog tag i taktpinnen och gick upp i en 2-0-ledning. Jonathan Dahlén gjorde båda målen, varav ett i powerplay, för att sätta Timrå i kommandot.

Men i andra perioden kom Luleå tillbaka, något de kan tacka Omark för. I spel fem-mot-tre skickade Linus Omark nämligen in sitt första mål sedan comebacken. Han drog iväg ett skott som gick in bakom målvakten Jacob Johansson efter en fin passning av radarpartnern Pontus Andreasson.

– Jättebra pass av ”Ponta”, det var bara att trycka dit den, säger Omark till TV4 och fortsätter:

– Det är väl klart att jag har fått lite taktpinne i powerplay nu. Vi gjorde ett mål där förra matchen och ett i dag också. Det är ett steg framåt.

Timrå vinner – efter Linus Omarks pucktapp

Luleå kvitterade sedan även till 2-2 genom Filip Eriksson vilket gjorde att det var vidöppet inför tredje perioden. Väl där var det också Luleå som pressade hårdast för ett segermål. De vann skotten med 12-5 i tredje perioden, men det var Timrå som gjorde det enda målet.

Då blev Omark i stället syndabock. Han stod för ett kostsamt pucktapp vilket ledde till att Ludvig Levinsson kunde sno åt sig pucken. Levinsson åkte sedan in med pucken i offensiv zon och spelade in till Marcus Westfält som sköt 3-2 till hemmalaget. Det var Westfälts första mål för säsongen.

– Linus Omark slarvar i mittzon och tappar pucken vilket leder till en spelvändning. Det är en fin passning av Levinsson till Westfält där, säger TV4-experten Sanny Lindström i studiosändningen

Målet kom också att bli avgörande i matchen. Trots en stark push av Luleå i matchens slutminuter kunde Timrå hålla undan för att ta tre poäng och vinna med 3-2. Luleå har nu två raka förluster sedan Omark återvände till laget och ligger nu utanför slutspelsplats, elva i tabellen, på 29 poäng.

Timrå – Luleå 3–2 (2-0,0-2,1-0)

Timrå: Jonathan Dahlén 2, Marcus Westfält.

Luleå: Linus Omark, Filip Eriksson.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects