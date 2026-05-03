Carolina nollade Philadelphia – seger med 3–0

Carolina vann med 3–0 mot Philadelphia

Logan Stankoven med två mål för Carolina

Carolina utan insläppt mål

Carolina gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Philadelphia i Stanley Cup, kvartsfinal herr. Matchen slutade med en klar seger för Carolina, 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Logan Stankoven gjorde 1–0 till Carolina efter bara 1.31 med assist av Mike Reilly och Jackson Blake. 2–0 kom efter 7.30 genom Jackson Blake efter förarbete av Taylor Hall och Mike Reilly.

Logan Stankoven gjorde också 3–0 efter förarbete från Seth Jarvis och Andrej Svetjnikov efter 16.16 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Carolina höll i sin 3–0-ledning och vann.

När lagen möttes senast, i april 2026, slutade det med seger för Philadelphia med 3–2 .

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

De båda lagen möts igen tisdag 5 maj 01.00.

Carolina–Philadelphia 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

Stanley Cup, kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (1.31) Logan Stankoven (Mike Reilly, Jackson Blake), 2–0 (7.30) Jackson Blake (Taylor Hall, Mike Reilly).

Andra perioden: 3–0 (36.16) Logan Stankoven (Seth Jarvis, Andrej Svetjnikov).

Utvisningar, Carolina: 7×2 min, 2×10 min. Philadelphia: 7×2 min, 2×10 min.

Nästa match:

Carolina: Philadelphia Flyers, hemma, 5 maj 01.00

Philadelphia: Carolina Hurricanes, borta, 5 maj 01.00