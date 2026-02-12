SHL-backen uppges redan vara klar – svarar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med ett utgående kontrakt från Timrå och spekulationer om en framtid i Finland svarar nu Linus Nässén på ryktet.

– Ingenting jag fokuserar på, säger Nässén till Sundsvalls Tidning.

Linus Nässén ryktas vara på väg till Finland.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Nässén har utgående kontrakt med Timrå, och under december månad ryktades det om att backen var på väg till finska ligan. Finska medier var de som spekulerade, och det hela gällde ett kontrakt med klubben HIFK, till 2027, som uppgavs redan vara påskrivet.

Just nu kämpar Timrå för att ta sig till slutspel, där Nässén hoppas att laget har en lång vår att se fram emot.

– Jag trivs skitbra här och vi har förhoppningsvis en lång vår framför oss, så får vi se vad som händer sen. Nästa år är ingenting jag fokuserar på nu, svarar han nu i Sundsvalls Tidning.

Formen är på väg tillbaka

Linus Nässén har haft problem med sjukdomar under denna säsong, men nu börjar formen komma tillbaka igen.

– Nu känns det bra. Den här veckan blir perfekt också för att få känna att man lever. Nu är det inte lungorna som tar slut utan benen när vi kör på isen, så det är ett bra tecken, säger han efter tisdagens träning, säger Nässén till Sundsvalls Tidning.

Under OS-uppehållet får spelarna individuella träningar att fokusera på, ett uppehåll Nässén tycker kommer lägligt.

– Jag tänkte bara recharga batterierna lite egentligen, ladda om för sista matcherna och sedan åker jag tillbaka på lördag upp hit igen, säger han.

Nässén har gjort 10 poäng (4+6) på 37 omgångar under den pågående säsongen. Nu återstår det endast nio omgångar av SHL. Laget är placerade på en tionde plats i tabellen med målet att ta sig till slutspel.

Source: Linus Nässén @ Elite Prospects