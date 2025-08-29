Linus Lindström missade nästan hela säsongen i fjol och även starten på årets försäsong.

Men nu är HV71:s nyförvärv till slut redo för comeback.

– Jag har väntat på det här länge, säger centern på HV:s hemsida.

Linus Lindström är till slut spelklar igen för HV71. Foto: Bildbyrån/Montage

Efter att ha vunnit SM-guld med Skellefteå 2024 väntade en lång skadefrånvaro för centern Linus Lindström. Frånvaron blev dock längre än förväntat och när säsongen 2024/25 var slut hade 27-åringen endast varit ombytt i två matcher, en för Skellefteås U20-lag samt en match för A-laget i semifinalen mot Brynäs.

Under lågsäsongen har han sedan bytt klubb och lämnat sitt hem i Västerbotten för spel i HV71 där Lindström har skrivit ett treårskontrakt. Men han har då också missat hela starten av försäsongen och därmed har han ännu inte kunnat debutera för HV71.

Men för en vecka sedan fick han byta från en röd träningströja till att dra på sig HV:s färger och börja träna för fullt med resten av laget. Nu är han då till slut också spelklar för sin nya klubb.

– Jag har väntat på det här länge. Det ska bli kul att få komma in och hjälpa till, säger Lindström via HV71:s hemsida.

Linus Lindström redo för debut i HV71

HV71 ställs mot Rögle i en träningsmatch under lördagen och då kommer Linus Lindström att göra sin första match för klubben.

– Det var länge sedan nu. Man har stått och kollat på några matcher och man blir riktigt sugen på att spela. Det blir kul att komma in nu, säger han.

På träning har Lindström spelat tillsammans med Oskar Stål Lyrenäs och nyförvärvet Lukas Rousek. Trion väntas då även bilda kedja i morgondagens match mot Rögle.

Innan flytten till HV71 hade Linus Lindström spelat hela sin karriär i Skellefteå AIK. Han har då jobbat sig uppåt till att bli en stabil och skicklig tvåvägscenter. Som bäst har han gjort 14 mål och 27 poäng över en SHL-säsong. Förutom SM-guldet 2024 har Lindström även ett JVM-silver med Sverige på meritlistan från 2018.

Source: Linus Lindström @ Elite Prospects